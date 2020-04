Bárbara Mori recuerda uno de los pasajes más dolorosos de su infancia

Además de ser una actriz talentosa y comprometida, Bárbara Mori es una mujer sensible que ha sabido aprender las duras experiencias en su pasado. La intérprete ha abierto su corazón en algunas ocasiones para hablar de la violencia que sufrió durante su infancia y de cómo eso repercutió en muchas decisiones que tomó como adulta. Haciendo una profunda reflexión sobre su vida ahora, Bárbara ha recordado algunos de los pasajes dolorosos que vivió, los cuales la han llevado a prometerse a sí misma nunca permitir algo similar.

“La mayoría de la gente no me conoce, algunos conocen la imagen detrás del nombre Bárbara Mori, pero no me conocen a mí”, aseguró la actriz en una charla transmitida por la plataforma TED promovida por la Universidad Iberoamericana. “Gran parte de mi vida estuve tratando de encontrar un lugar en el mundo que me permitiera salirme de la realidad que me acompañó toda mi infancia, una realidad oscura, triste, alejada del amor”, contó la intérprete, quien recordó que dicha situación la llevó a trabajar desde muy joven para salir de su casa.

Bárbara explicó que en la búsqueda de su camino a la felicidad empezó a realizar algunas actividades para encontrarse a sí misma y fomentar en ella el cambio que quería ver en el mundo, donde siempre observó situaciones tan dolorosas como las que vivió ella. “Empecé a generar cambios en mí, empecé a meditar, hace yoga, retiros espirituales, a leer…”, contó la actriz, antes de recordar un duro pasaje de su infancia. “Yo odiaba la lectura porque mi papá me obligaba a leer y cuando llegaba a casa y no sabía decirle lo que había leído me reventaba la cara contra la pared, así que odiaba la lectura”, narró.

Pero pese a esta memoria tan triste, la actriz se motivó a cultivarse: “Pero me forcé a leer porque sé lo importante que es el conocimiento, me metí a clases de historia filosofía, psicología para entender quiénes somos y cómo funcionamos”, continuó. En ese aprendizaje Bárbara encontró que ser generoso y dar a otros es una forma de hallar la verdadera felicidad, y fue justamente por eso decidió a abrir su fundación Amor Infinito. “Es una de tantas formas de regresarle a la vida un poquito de lo mucho que me ha dado, porque a pesar de que me rompieron por dentro siendo tan pequeña y me ha costado tanto trabajo juntar mis pedacitos, estoy muy agradecida por poder estar de pie", comentó.

“Con la vida que me he construido soy muy feliz, estoy muy agradecida, si volteo hacia atrás solo puedo sentir agradecimiento hacia esa niña que fui, que a pesar de las circunstancias nunca dejo de creer”, aseguró la actriz, antes de compartir una de las lecciones que ha aprendido de todo lo que vivió: “Sanar mis heridas me ayudó a rescatarme a mirarme de frente y pedirme perdón y jurarme que nunca más permitiré que nadie pase por encima de mí”, concluyó.

