Por primera vez, Eugenio Derbez publica una fotografía de Victoria Ruffo

Mucho se ha comentado sobre aquellos años en que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mantuvieron una relación sentimental. Incluso, ellos mismos han tocado el tema recientemente durante las entrevistas que concedieron por separado a su hijo José Eduardo para su canal de YouTube. Sin embargo, y a pesar del respeto que prevalece entre los dos más allá de la distancia, la posibilidad de una tregua parece lejana, aunque un reciente detalle despertó las interrogantes entre los seguidores del también productor de cine, quien esta vez ha dado una sorpresa a través de sus redes sociales, espacio en el que suele compartir varios aspectos relacionados con su vida personal.

Eugenio ha revelado una fotografía en la que además de aparecer José Eduardo cuando apenas era un niño, caracterizado como su famoso personaje de ‘Armando Hoyos’, también se puede ver nada más y nada menos que a Victoria, una simpática postal en la que madre e hijo juegan a ser maestra y alumno. Por supuesto, las reacciones de los fanáticos fueron inmediatas, regalando miles de “me gusta” a la foto y por qué no, un sinfín de comentarios en los que se habló de esta sorpresa como la primera vez que la actriz aparece en las redes sociales de Eugenio. “Creo que ya lo he visto todo”, escribieron algunas personas.

Como era de esperarse, Victoria no ha reaccionado al llamativo detalle, pues a lo largo de este tiempo ella ha preferido mantener bajo discreción los acontecimientos que marcaron su relación con Derbez, por lo que en esta ocasión tampoco fue la excepción. Y claro, Eugenio no dio más explicación sobre esta instantánea, que sin duda ha pasado a formar parte de las favoritas entre todos sus fanáticos, pues en el transcurso de unas horas ha logrado acumular más de 680 mil likes.

Cabe destacar que la publicación de esta foto ocurre un día después de que José Eduardo celebrara por todo lo alto su cumpleaños número 28, un instante tan especial para el joven actor, que recibió múltiples muestras de cariño, pero sobre todo los emotivos mensajes de felicitación de sus padres y sus hermanos. A la par de esto, el 14 de abril Eugenio también reveló un tierno retrato del baúl de los recuerdos en el que se percibe el rostro sonriente de su hijo durante la infancia, mismo que lo inspiró para reiterar el gran a mor que tiene por él.

Lo cierto es que José Eduardo ha sido muy sincero al hablar sobre la distancia que mantienen sus papás, siempre respetuoso de sus decisiones y respondiendo con toda claridad a la pregunta de si él cree que pudiera haber una tregua entre ambos. “Yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite. Yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo”, expresó el también comediante entre risas durante una pasada charla para el segmento en línea del Break de las 7, de Univision.

