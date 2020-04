Bárbara Mori revela lo que vivió en medio del éxito de Rubí: ‘Me ponía a llorar, me sentía sola’

Hoy en día Bárbara Mori posee una larga y exitosa carrera en el cine, no obstante, fue uno de los personajes que interpretó en la televisión el que sin duda la inmortalizó: Rubí. Su actuación en dicha telenovela transmitida en 2004 fue ovacionada y consolidó a la actriz como una estrella. El melodrama fue todo un triunfo para Televisa, tanto que recientemente la televisora hizo un remake. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la intérprete, pues en medio del reconocimiento público, lidiaba con una situación difícil en su vida privada, derivada de su pasado. Así lo ha confesado ella misma en una sincera charla a través de la plataforma de la organización TED.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Bajo el título ¿Miedo o amor? Tú decides, Bárbara inició su plática explicando que durante meses preparó su TED Talk, pues invitada por la Universidad Iberoamericana, se presentaría ante unas 600 personas en dicha institución, sin embargo, dadas circunstancias por la pandemia, decidió grabar un video. La intérprete recordó brevemente algunas de las difíciles experiencias que vivió en su infancia y adolescencia, hasta llegar al momento en que se convirtió en actriz y luego se cruzó en su camino la oportunidad de interpretar a Rubí. “El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más”, contó.

VER GALERÍA

Bárbara confesó que no estaba dispuesta a firmar dicha exclusividad, pues tenía la ilusión de hacer cine. “Así que en contra de todos los consejos rechacé la oferta, y me llevé una gran sorpresa cuando aun así accedieron a firmarme solo por ese proyecto”, narró. “Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien”, aseguró la actriz, sin embargo, confesó que pese a tener todo aquello no se sentía plena.

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”, aseguró la actriz. Esas vivencias, que escaparon a los ojos del público que admiraba su trabajo en pantalla, llevaron a Bárbara a una profunda reflexión. “Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos”, dijo convencida. “A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”, recordó.

VER GALERÍA

“Entendí que para encontrar la felicidad tenía que mirar hacia adentro… Un día me di cuenta de que estaba llena de patrones de conducta, creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad, estas creencias me dieron una identidad a lo largo de mi vida que me empujo a actuar, muchas veces sin darme cuenta”, continuó en su sincera charla frente a la cámara. “Descubrí que no estaba de acuerdo con esas creencias y lo mas importante, que yo tenia el poder de cambiar”. Bárbara aseguró que tras años de meditación finalmente encontró un camino en el que se ha mantenido hasta ahora. “Empecé a alimentar el amor que hay en mí, y eso me llevó a entrara en contacto con mis emociones, y poco a poco empecé a tomar otro tipo de emociones, lo cual me empujó a vivir nuevas aventuras”, aseguró.

VER GALERÍA