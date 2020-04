Talina Fernández confirma que su nieta Paula vive con ella y dice: 'Pirru no ha querido ser mi amigo' La conductora de televisión además reveló en dónde se encuentra María en estos momentos

A lo largo de estos días, Talina Fernández ha permanecido en su casa del puerto de Acapulco, en donde mantiene una estricta cuarentena por la circunstancia de salud que se vive en México y el mundo entero. Sin embargo, está muy al tanto de lo que ocurre con cada uno de los integrantes de su familia, en especial de sus nietas, María y Paula, hijas de la fallecida Mariana Levy, y con quienes guarda una estrecha relación. Por este motivo, dio detalle de cómo se encuentran ellas e hizo una aclaración sobre la manera en que las jóvenes han organizado sus vidas a lo largo de estos meses, luego de que se dijera que la menor de ellas se encontraba viviendo en la Ciudad de México junto a su hermana.

Sin más rodeos, la ‘Dama del Buen Decir’ despejó las dudas en torno a la versión de que las hermanas ya vivían juntas, una declaración que en días pasados dio su exyerno, José María Fernández ‘El Pirru’, -padre de Paula-, a una publicación. “No, Paula vive conmigo, María vive en su departamento y Paula vive en mi casa. Es tan linda, ya tiene 18 años, Paula está guapérrima…”, explicó Talina en entrevista telefónica con el programa televisivo Ventaneando. En ese espacio, además habló de cómo pasa la cuarentena su otra nieta. “María no está en México la agarró el COVID-19 visitando a su novio en Aguascalientes y ahí se quedó, no quiere regresar ni en avión ni en camión, entonces allá está desde hace un mes…”.

Durante la charla, Talina también hizo frente a los cuestionamientos relacionados con la información surgida recientemente, en la que se expone que su hija Mariana Levy aparece como residente morosa de una casa ubicada en el estado de Morelos. Por tal motivo, reveló quiénes son las personas que habitan dicha propiedad. “Ahí vive Pirru con José Emilio y su nueva esposa, hace muchos años que vive ahí…”, dijo para la emisión antes citada. De paso, y tras confirmar que ella no ha visitado ese domicilio, la comunicadora dejó en claro cómo están las cosas entre ella y su exyerno. “Pirru no ha querido ser mi amigo, yo ya saben en dónde estoy y para qué sirvo, y estoy con los brazos abiertos para quien llegue…”, dijo a Ventaneando.

Recordemos que hace un par de años, ‘El Pirru’ tampoco se limitó a opinar sobre su exsuegra durante un encuentro con la prensa, haciendo evidente el distanciamiento que existe entre ellos. “Tengo muy poquito contacto, ya lamentablemente, pero sin embargo cuando nos vemos, ahora nos vemos con cariño, con mucho respeto como siempre ha sido. El tiempo calma las cosas, el tiempo habla. Realmente de alguna u otra manera somos familia, es la abuela de mis hijos, los quiere mucho y yo siempre la he respetado…”, dijo para Ventaneando en septiembre de 2018.

Mientras tanto, Talina se enfoca en sí misma a lo largo de esta cuarentena, motivada por el amor que le brindan sus seres queridos y ocupada de lleno en sus actividades, como la lectura y la pintura. Tan sincera como suele ser y al hablar de su estado de salud confesó que, pese a tener dos tumores en la cabeza y padecer diabetes, sigue “funcionando”, por lo que continúa tan activa como siempre.

