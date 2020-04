Ex bien avenidos, Esmeralda Pimentel y su apoyo a Osvaldo Benavides

Tras casi dos años de noviazgo, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides decidieron ponerle punto final a su relación. Aunque ambos fueron muy reservados respectos a la ruptura, en especial el actor, al parecer las cosas se dieron en el mejor de los términos. En tiempos de redes sociales el hecho de que la ex pareja continúe siguiéndose es una buena señal, pero sin duda la prueba más contundente de la buena relación que prevalece entre ellos es la muestra de apoyo público que recientemente la actriz manifestó a su ex galán.

En medio de esta cuarentena Osvaldo quiso sacar a relucir sus dotes de cantante y -de paso los de comediante- por medio de un video musical con el que ha hecho un llamado a quedarse en casa. Si te quedas ahora es el título del ingenioso tema inspirado en el éxito de José José Si me dejas ahora, en el que el actor ha colaborado junto a la banda Los Seminuevos. “Nos cayó la crisis de la mediana edad y en lugar de comprar un Ferrari rojo, dijimos ¡hagamos música!”, contó el actor de Monarca en tono divertido en entrevista con El Universal.

La hilarante letra de la canción y el importante mensaje en su trasfondo hicieron eco en Esmeralda, pues no dudó en tomar su cuenta de Instagram para manifestar su apoyo a su ex novio e invitar a sus seguidores a ver el video. “Oigan, si quieren escuchar una gran canción… por favor háganle swipe up a este video, no saben qué chulada”, expresó la actriz en un breve clip que subió a sus Stories. Osvaldo no pasó por alto el gesto de su ex y retomó en su propia cuenta su invitación, dejando ver una cariñosa relación de amigos.

El flechazo entre Osvaldo y Esmeralda ocurrió a mediados de 2017, cuando ambos grababan la serie La Bella y las bestias, pero fue hasta febrero del año siguiente que confirmaron su noviazgo. La pareja, que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público, se dio vuelo en redes sociales demostrando su amor y dedicándose románticos mensajes, además no dudaban en desfilar juntos por alfombras rojas.

Pero, para sorpresa de muchos, la historia de amor entre estos dos famosos llegó a su final el año pasado. Luego de días de especulaciones sobre la ruptura, finalmente la actriz decidió confirmarlo públicamente. “Él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo. Es verdad que ya terminamos”, declaró Esmeralda en un encuentro con medios a finales de octubre. Si bien Osvaldo quiso ser reservado al respecto, no negó la separación cuando fue cuestionado. “Yo sé que están haciendo su trabajo y lo respeto y lo agradezco, no voy a decir nada al respecto y les agradezco también el respeto a mi privacidad”, dijo tajante a la prensa días después de las declaraciones de Pimentel.

