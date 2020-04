A la distancia, Lorenzo Lazo y Lourdes Peláez se dedican tiernos mensajes de amor

No solo es un momento de constante reflexión para Lorenzo Lazo, quien permanece inmerso en los gratos recuerdos de sus viajes por el mundo y dedicando tiempo a la lectura. Ahora, el economista también ha dado una nueva oportunidad al amor, un episodio que comenzó a escribir junto a la guapa tapatía Lourdes Peláez, tal cual lo compartió a las páginas de ¡HOLA! en días pasados. Precisamente, él ha dado sutiles detalles de lo que acontece en su vida personal en este instante y qué mejor espacio para que eso ocurra que en sus redes sociales, en donde últimamente, además de interactuar con sus seguidores, ha podido hacerlo con su pareja, algo que no pudo pasar inadvertido desde el primer instante.

Por ahora, todo parece indicar que ambos se encuentran lejos el uno del otro, razón por la cual, a la distancia, se han enviado tiernas muestras de cariño. Recientemente, Lorenzo compartió en Instagram un video con un fragmento de la canción titulada We’ll Meet Again, de Vera Lynn, con el cual invitó a reflexionar a “nunca perder la esperanza” en tiempos difíciles. Fueron estas palabras las que dieron pie a uno de los comentarios que más llamó la atención, el de Lourdes, quien sin más rodeos escribió al pie de la publicación: “Te extraño”.

Por supuesto, Lazo no se resistió a responder a tan evidente muestra de cariño, aunque lo hizo sin decir una palabra, pues prefirió enviar a su amada varios emojis con ojos de corazón. Tras esto, ella regaló “un me gusta” a la reacción de su novio, quien ha sido muy reservado con este aspecto de su ámbito privado. Lo cierto es que varios de sus seguidores no pararon de aplaudir a la pareja por este tierno gesto, aprovechando incluso el espacio para hacerles llegar un sinfín de mensajes con buenos deseos por esta etapa en la que ambos se han dado la oportunidad de volver a amar.

Y eso no fue todo, porque en otra de sus publicaciones, Lorenzo compartió una postal con la obra titulada Crucifixión, del dibujante peruano Boris Vallejo, misma que le permitió reflexionar sobre el hecho de “liberar el espíritu de la cultura de la culpa para fortalecer la cultura del amor”. Y claro, la nueva entrega tampoco fue indiferente para Lourdes, quien de inmediato expresó al economista su admiración por uno de los rasgos que definen su personalidad. “Me encanta tu filosofía de vida”, agregó la tapatía, que recibió como respuesta más emojis con ojos de corazón de su amado.

Es así como la pareja da muestra del grato momento del que hoy disfrutan, pues además de todo tienen mucho en común, algo que destacó Lorenzo durante su charla con ¡HOLA!, en la que además contó que el amor entre los dos nació a raíz de que pudieron conocerse gracias a una amiga. Recordemos que incluso Lourdes fue testigo de uno de los recientes logros del economista, quien recibió el Doctorado Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, ceremonia a la cual ella asistió y posó de lo más sonriente para algunas fotografías.

