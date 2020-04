El Gobernador de Baja California confirma el mensaje de Eugenio Derbez

Con el afán de ayudar al personal médico de la clínica 20 del Seguro Social en Tijuana, Eugenio Derbez publicó un video en Instagram donde pedía apoyo para dotar de insumos a médicos y enfermeras que estaban enfrentando al Covid-19 sin material suficiente. Tras la denuncia del actor, Desirée Sagarnaga Durante, representante del IMSS en Baja California, publicó otro clip en el que desmentía la información proporcionada por Derbez y le solicitó no difundir fake news.

Ante esta polémica, el cineasta no se quedó callado y aseguró que esta crisis de material es una realidad y compartió las últimas declaraciones de Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California, quien admitió la gravedad de la situación: “He sentido que, el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social, porque yo veía mucho desprendimiento, no había la preocupación, no veía yo, honestamente, a la delegación del Seguro Social preocupada por los temas. A mí lo que me preocupaba es que los mismos médicos los tiene el Hospital General (...) El problema del Seguro Social afectó a la salud del estado”, comenta el Gobernador en este clip.

Jaime Bonilla aprovechó para asegurar que lo dicho por Derbez es una verdad y dijo: “Viendo un video que se transmitió ayer, de una personalidad muy conocida, donde hace unos señalamientos y tenemos que reconocer que, muchos de esos señalamientos son ciertos”, comentó el Gobernador.

Tras escuchar al político, Derbez le agradeció por respaldar su versión y dar a conocer la verdad: “¡Gracias Sr Gobernador Jaime Bonilla por su transparencia y por buscar mejor las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana! Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable. Apoyemos a nuestros médicos y a nuestros enfermos. Es hora de unirnos, no de dividirnos. ¡Gracias!”.

En esta controversia, Eugenio provocó la reacción de varios famosos y miembros de su familia que respaldan sus dichos, tal es el caso de Aislinn Derbez, quien lamentó que el IMSS se apresurara a desmentir a su papá, en lugar de controlar el problema de insumos: “Lamentablemente como siempre a las autoridades les preocupa más su reputación y otros intereses que decir la verdad… ayudemos buscando cómo conseguir equipo para los médicos, pero sobre todo evitando salir porque el nivel de contagio es impresionante”, escribió la joven actriz en una de sus historias en Instagram.

Independientemente de los dichos del IMSS, Eugenio mostró su poder de convocatoria y, hace unas horas, compartió en sus historias de Instagram varios videos de las cajas con overoles, tapabocas, guantes y más insumos que ya envió a Tijuana para apoyar al personal médico a que continúe, cumpliendo con todas las normas de seguridad y sanidad, luchando contra el Covid-19.