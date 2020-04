'No, no son fake news', la contundente respuesta de Eugenio Derbez ante la polémica El actor aseguró que ha estado en comunicación con médicos del hospital

Ante la circunstancia de salud por la pandemia de COVID-19, Eugenio Derbez ha querido brindar su apoyo, en específico a los médicos del sector salud en Tijuana. Por tal motivo, el actor dio lectura a una carta a través de sus redes sociales, misma que asegura le hizo llegar un amigo médico en la que se “pide auxilio” ante la falta de equipo y material de protección para atender la emergencia de salud. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California dio a conocer su postura en Twitter, asegurando que lo dicho por el intérprete no son más que noticias falsas. Y claro, tan transparente como suele ser, Derbez no guardó silencio ante esta respuesta, defendiendo sus argumentos y afirmando que simplemente se “trata de ocultar la verdad”.

En su primer video, Eugenio contó que la carta fue publicada en Facebook por su amigo médico de la clínica 20 del seguro social en aquella entidad, y posteriormente dio lectura a la misma. “Quisiera que por medio de las redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó, ya no podemos más. La clínica número 20 además de otros dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19, y como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos…”, se incluye en las primeras líneas. En el documento también se especifica: “Estamos por entrar en la fase tres de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada…”.

Luego de este llamado dado a conocer por Eugenio, las reacciones fueron inmediatas, entre ellas las de una doctora, delegada del IMSS en Baja California, quien aseguró a través de un video dirigido al productor de cine que lo dicho por él era “información falsa”. Del mismo modo, en la cuenta de Twitter del IMSS de aquel estado se replicó este mensaje en donde se invitó a la comunidad a solo “consultar fuentes oficiales”.

Ante esta respuesta, Derbez se tomó el tiempo para grabar otro video en el que reiteró su postura y aseguró que nada de lo expuesto por él es falso, como la institución lo ha dicho a lo largo de las últimas horas. “Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido, eso fue todo lo que hice. A raíz de eso ha habido una cantidad de ataques tanto hacia los médicos como hacia a mí, diciendo que todo eso es mentira, incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material, incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí que lo negó…”, explicó.

Por supuesto, el actor ahondó en sus declaraciones y dejó ver que él mismo ha estado en comunicación con quienes han solicitado su apoyo. “Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores allá en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario ya no está en mí… qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida…”, dijo en el clip que dio a conocer en su cuenta de Twitter, espacio en el que además dio a conocer otro mensaje. "No... no son fake news. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas. Que Dios los bendiga”, escribió.

