‘¿Vamos por otro?’ La inesperada propuesta que le hizo a Paty Manterola su esposo

Son contadas las ocasiones que Forrest Kolb, esposo de Paty Manterola, utiliza su cuenta de Instagram para publicar cosas relacionadas a su familia, pero un lindo recuerdo del primer embarazo de la actriz le dio una idea, ¿será que quiere agrandar la familia? En un acto sin precedentes, el marido de la mexicana publicó una foto de cuando esperaban a su primogénito, Lucca y escribió como descripción: “¿Vamos por otro? Esto fue de cuando @Luccakolb estaba en el horno”.

Esta insinuación causó revuelo entre sus seguidores, pero sobre todo, en los de su famosa esposa quienes, casi de inmediato, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un tercer embarazo para la actriz; sin embargo, todo parece indicar que sólo se trató de una propuesta, de la que Paty respondió con un: "¿Qué hay de otras dos niñas?". Aunque la actriz es una gran madre y nunca ha ocultado sus ganas de tener una niña, en el pasado, hizo pública su decisión de no tener más hijos.

Si bien jamás ha negado sus ganas de tener una cómplice de vida, en 2018, la actriz confesó, en entrevista con Univisión, que no tendrá más hijos, aunque no descartó la adopción: “A mí la adopción me parece algo maravilloso, yo en un principio, antes de mi marido me planteé la idea, ya que sentía el llamado de ser mamá y aun no tenía pareja. Luego tuve a Kolb y tres hermosos hijos”, explicó.

Encantada con su papel de “reina” de la casa, Paty reveló que ella y su marido llegaron al acuerdo de que tres es el número perfecto: “Ya no tenemos planes de tener más hijos, ni mi esposo, ni yo, nos sentimos completos y si alguno decidiera otra cosa, tendríamos que platicarlo”, comentó en aquella entrevista. Aunque en esa entrevista la actriz dejó claro que no había planes de escribirle nuevamente a la cigüeña, podría ser que hayan cambiado de opinión.

Paty Manterola y Forrest Kolb se casaron un 12 de diciembre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Riviera Maya. Dos años después, en febrero de 2012 la pareja recibió a Lucca, su primogénito, un año después, la pareja eligió las páginas de ¡HOLA! México para anunciar que se encontraban en la dulce espera de mellizos: “Estamos encantados con la hermosa doble sorpresa que Dios tenía guardada para nosotros”, comentó en aquella entrevista. En julio de 2013, Paty y Forrest recibieron a Alessa y Matteo, quienes actualmente tienen seis años.