Aislinn Derbez de su hija Kailani: 'Yo le comunico todo siempre'

En medio de una ola de constantes cambios a nivel personal, Aislinn Derbez reflexiona sobre su importante papel en la maternidad, una de las facetas que, sin duda, le ha dejado valiosos aprendizajes desde el primer instante. Por supuesto, la actriz comparte esta dicha junto a Mauricio Ochmann, con quien procreó a Kailani, -de dos años de edad-, siempre dispuestos a brindar amor y cuidados a su pequeña, más allá de la decisión que tomaron recientemente de poner punto final a su matrimonio. Precisamente, la actriz se ha referido a la importancia que ella misma ha dado a este aspecto de su vida, destacando algunos rasgos de la personalidad de su hija y lo importante que ha sido para ella establecer fuertes lazos de comunicación con la niña.

Desde hace ya algunos meses, Aislinn se ha dedicado por completo a Kailani, algo que incluso ha dejado ver en sus redes sociales a lo largo de estos días, de la misma manera en que lo ha hecho Mauricio. “Para empezar soy mamá, entonces ese el trabajo más cañón porque va a la escuela y ya no está yendo a la escuela, entonces esa parte está fuerte porque yo aprovechaba el tiempo de escuela para hacer mis cosas… Me ayudaba una señora como a limpiar la casa, pues obviamente ya no ha estado viniendo, entonces tengo que limpiar la casa, lavar trastes, cocinar, ser mamá, esa parte está fuerte… no me la he pasado nada mal…”, confesó en entrevista para el podcast de Roger González desde su casa en Los Ángeles, California.

Durante su charla, Aislinn incluso hizo algunas pausas para estar al pendiente de ‘Kai’, que deseaba jugar con ella, por lo que en la entrevista aprovechó para abrir su corazón y revelar algunos detalles que definen la manera de ser de su hija. “La verdad es que tiene una personalidad padrísima, es muy demandante, es súper obediente, hace caso en todo, entiende todo…”, dijo la estrella, quien además confesó que desde su participación en La Casa de las Flores no ha vuelto a participar en ninguna producción, pues ha permanecido junto a ‘Kai’ además de ocuparse de algunos proyectos en casa.

Por si fuera poco, la hija de Eugenio Derbez compartió lo importante que es para ella establecer fuertes lazos de comunicación con Kailani, una tarea que no descuida en lo más mínimo, sobre todo por una simple razón. “Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé. La parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así…”, aseguró la actriz en ese espacio y con total transparencia en torno esta y a otras circunstancias de su vida, como la de su reciente separación de Mauricio.

Antes de finalizar, Aislinn reiteró el gran cariño que tiene por el padre de su hija, quien ha sido su mayor cómplice a lo largo de estos años, asumiendo con plena madurez esta etapa de sus vidas. “Pero el problema es que nos amamos como no tienes una idea, no es por falta de amor… Nos adoramos, nos llevamos increíble, somos mejores amigos, pero sí fue una decisión de ‘no está funcionando la pareja’, entonces vamos a ver por qué otro lado lo vemos…”, confesó.

