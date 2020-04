'Estoy muy conmovida', Andrea Legarreta recuerda su viaje por China en estos momentos difíciles

A lo largo de varios años, Andrea Legarreta ha tenido la oportunidad de escribir historias extraordinarias junto a su familia, como las de los inolvidables viajes por destinos fascinantes alrededor del mundo. Precisamente, una de estas escapadas ha resultado de lo más conmovedora para la conductora de televisión, quien durante una reciente transmisión del programa matutino Hoy evocó aquellos días en los que ella y sus seres queridos pasearon por China, poco antes de que en ese país se reportara el primer caso de COVID-19, la pandemia por la cual se mantienen estrictas medidas de confinamiento en varias naciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue hace apenas unos días cuando se habló de las circunstancias que actualmente se viven por el también llamado ‘gigante asiático’, luego de que se diera a conocer que, al menos en la ciudad de Wuhan, -en donde se originó la pandemia-, se había levantado el confinamiento. Tras la noticia, Legarreta expresó su sentir, casi al borde del llanto, recordando un poco de su experiencia de su paso por China. “Estoy muy conmovida al ver todo lo que pasaron y estamos pasando. El mundo está lleno de lugares mágicos y de gente maravillosa… Yo creo que muchos ahora de lo que nos estamos agarrando es de los recuerdos… y los recuerdos nos hacen precisamente eso, tener la certeza de que el mundo es mágico…”, aseguró.

Fue a finales de diciembre de 2019 cuando Legarreta y su familia emprendieron su escapada por China, visitando varios de los sitios más emblemáticos, incluida la ciudad de Shanghái, memorias que han quedado plasmadas en varias de sus fotografías. Y claro, ante la actual situación, la presentadora se mostró de lo más sensible, recordando un poco de lo que aconteció cuando ellos se encontraban de visita por aquella nación. “Estábamos ahí cuando todo está sucediendo, no nos habíamos enterado y gracias a Dios salimos bien librados…”, reveló.

VER GALERÍA

Por supuesto, Legarreta fue puntual con sus palabras, siempre positiva frente a este panorama y con el ferviente deseo de que todo pase. Al mismo tiempo, no pudo ocultar su felicidad ante la noticia de que en China todo está volviendo a la normalidad. “Me da mucho gusto que en China hayan pasado ya esta etapa tan fuerte, y ahora con la esperanza de que en todos los países y rincones del mundo se termine, vamos a ser responsables…”, aseguró la conductora del programa Hoy, quien desde un inicio ha tomado todo con mucha madurez.

Recordemos que a principios de febrero, Andrea también levantó la voz ante los cuestionamientos que desató su visita a China, poniendo punto final a los mismos, de manera tajante, siempre con una actitud de respeto. “Es un absurdo, qué te digo, si no te sientes mal, sino pasó nada, pues no pasó nada... Veníamos viajando, vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos apanicamos, es como un poco de ignorancia ¿no?”, dijo en entrevista con varios medios, incluido el programa Ventaneando.

VER GALERÍA