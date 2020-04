Margarita Gralia y su esposo dejan el hospital: ‘Tenemos que continuar con oxígeno’

Después de 15 días hospitalizados, tras dar positivos a la prueba de Covid-19, Margarita Gralia y su esposo, Ariel Blanco, han dejado el nosocomio y ya se encuentran en su casa. En entrevista, vía telefónica, para el programa Ventaneando, la actriz reveló detalles de su estado de salud y compartió el acto de amor que realizó cuando, luego de ser dada de alta, decidió permanecer internada y en aislamiento con su esposo: “No (no había peligro de otro contagio), además, si hubiera el riesgo, lo tomaba porque no me iba a separar de Ariel, me hubiera amarrado a la cama, pero de ahí no me movía”, dijo.

En franca recuperación y emocionada por estar en casa contó que, tanto a ella como a su esposo, les cayó muy bien llegar a su hogar, pues la etapa en el hospital fue muy agotadora: “Fue una pesadilla, pero desde ayer por la tarde, ya estamos en casa y siento que es el paraíso después de 15 días en el hospital (…) es maravilloso el llegar a la casa, pasar una noche aquí, yo le veo (a su esposo) una mejoría impresionante de ayer a hoy”.

Margarita platicó que, aunque ella se recuperó días antes de que dieran de alta a su marido, eligió permanecer en el hospital, ya que el personal médico le contó, que los pacientes tienden a deprimirse cuando están solos; así que no quiso dejarlo: “Dos semanas exactas en el hospital. Al principio, estábamos los dos internados y ya, unos días después me dieron de alta a mí, pero seguía aislada junto a Ariel y eso fue realmente maravilloso”.

Aseguró que permanecerá en la capital del país y habló de los cuidados que deben tener en casa: “Estaremos en la Ciudad de México, tenemos que continuar con oxígeno, en el departamento, y cerca de los médicos para que lo vengan a ver aquí a la casa”, dijo. Aprovechó para aplaudir la labor del personal médico: “Hemos tenido un equipo de médicos mexicanos maravillosos, la verdad, nunca dejo de dar gracias de cuando tuve mi problema cerebral, yo siempre digo, no, no en México están los mejores”, aseguró.

Por último, aseguró que pese a que su prueba resultó negativa seguirán en aislamiento 15 días más, sobre todo porque todavía no le aplican el test a su esposo: “Mi prueba salió negativa y van a repetir otra, también van a hacer pruebas de Ariel, pero de las pruebas de él, negativas, todavía tendría que estar dos semanas más aislado”, concluyó.