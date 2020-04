Bruce Willis, el autor del nuevo look de su hija Tallulah a la Demi Moore en 'G.I. Jane' La joven compartió el video de su impresionante transformación

Estos días en familia serán sin duda los más inolvidables para Bruce Willis, pues además de contar con la compañía de Demi Moore, no ha parado de aprovechar cada momento junto a sus hijas, en especial con una de ellas, Tallulah, quien puso en manos de su padre nada más y nada menos que su melena. Lejos de su faceta como actor de Hollywood, Willis decidió convertirse en el peluquero personal de la joven de 26 años, a quien rapó por completo, para lograr un memorable look que ha causado sensación entre sus seguidores. Y es que con esta transformación, Tallulah ha evocado aquella imagen con la que su madre dio vida al personaje de la teniente 'Jordan O'Neill', de la cinta 'G.I. Jane', pues las comparaciones entre ambas fueron inmediatas entre sus seguidores, tan pronto ella reveló un video de ese instante. Por supuesto, su hermana Rumer fue otra de las involucradas en el proceso, e incluso realizó una sesión de fotos para ella mostrando el resultado final. Da clic en el video y no te pierdas del divertido momento protagonizado por padre e hija, que sin duda ha pasado a formar parte de los entrañables recuerdos de la familia.