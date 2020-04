Humberto Zurita confiesa que sigue creyendo en el amor: 'La vida sin amor no tendría sentido'

Ha pasado poco más de un año desde la lamentable partida de Christian Bach y su memoria sigue tan presente como siempre. Humberto Zurita, quien fuera esposo de la actriz por muchos años, se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de su mujer a través de las emotivas publicaciones que a menudo comparte en sus redes sociales. El actor admite que ha sido un año difícil el que le ha tocado vivir tanto a él como a sus hijos Sebastián y Emiliano, pero está convencido de que su amada vivirá siempre en su corazón. Sincero, el intérprete ha confesado que, si bien sigue creyendo en el amor, en estos momentos no pasa por su menta la idea de buscar una pareja.

“Ha sido un año difícil en el sentido de… pues vamos, es algo irrecuperable, la pérdida del ser amado, la madre de mis hijos”, confesó Humberto en entrevista telefónica para Sale el Sol. “Pero pues poco a poco esos ciclos han ido también limpiando un poco las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma, y vas entrando en esa aceptación”, admitió el actor sobre la pérdida de Christian Bach, quien fue su esposa por 33 años, hasta su fallecimiento a finales febrero de 2019 a causa de un paro respiratorio.

El actor de la Reina del Sur ha logrado seguir adelante y honrar la memoria de su esposa mostrando fortaleza, pues justamente esa era una de las virtudes de la actriz. “La gente piensa que yo sigo sufriendo, llorando o no sé, y no, no es así, al contrario, tengo que estar aquí con mis hijos y la fortaleza es importante, y si algo tenía Christian es que era una mujer muy fuerte, una persona que luchaba por sus objetivos, por sus cosas y que nos enseñó en la vida a ser fuertes, a entender que la vida es así y que la vida tiene ciclos”, recordó Zurita.

Pese a lo vivido, Humberto no ha dejado de creer en el amor, aunque ha sido muy claro que eso no significa que esté buscando alguna relación en estos momentos. “Yo creo en el amor, creo que el amor te salva, creo que la vida sin amor no tendría sentido. Pero pues el amor tiene muchos colores, es como el arcoíris, lo único que te puedo decir ahorita, hoy en día, es que yo no estoy buscando nada, en cuanto a lo que me dices tú de establecer una pareja”, aseguró el intérprete al ser cuestionado sobre su postura ante su situación sentimental. “No me siento ni viudo ni soltero, ni solo como para andar diciendo: ‘Ay, yo quiero encontrar una pareja’, no estoy en ese tono”, comentó Zurita. “No descarto nada, absolutamente nada, pero ella siempre va a estar en el corazón de mis hijos y en el mío, siempre, siempre va estar”, aseguró.

Para Humberto, el trabajo ha sido un gran apoyo para sobrellevar su duelo, pues en el último año se ha dedicado a varios proyectos, entre ellos una película y una serie. “Ahora sí que esas cosas me sacan de esos estados en los que puede uno haber, en un momento dado, pasado por ellos de diferente manera”, comentó el actor de 65 años.

