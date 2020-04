Fernando del Solar revela que sus hijos tienen sarampión: ‘Por suerte, a mí no me pegó’ El conductor reveló en entrevista que, desde el jueves pasado, Luciano y Paolo, comenzaron a presentar ronchas en el cuerpo

Tras la crisis de salud por la que atravesó Fernando del Solar, en diciembre pasado, cuando una neumonía lo mantuvo en el hospital durante más de 50 días, el conductor ya se recupera en casa, en compañía de sus dos hijos: Luciano y Paolo. Tal como lo dijo la semana pasada en Venga la Alegría, desde que comenzó a sentirse bien, restableció las visitas de los niños, quienes pasan una semana en su casa y, otra, en la de su mamá, Ingrid Coronado; sin embargo, en esta ocasión, tuvieron que permanecer más días con él, luego de sufrir sarampión.

Según reveló el conductor, en entrevista con el programa De Primera Mano, desde finales de la semana pasada, los chicos comenzaron a presentar síntomas de esta enfermedad que, últimamente, ha tenido un importante brote en nuestro país, donde se han confirmado 109 casos, la mayoría, registrado en la Ciudad de México.

“En mi caso, estoy con mis hijos que, desgraciadamente, desde el jueves pasado, les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo; obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: ‘¡Mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?’, me dijo: ‘¡Sí, sí!, quédate tranquilo’. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida”, comentó el actor.

Fer también habló de su estado de salud y de cómo, tras salir del hospital, tuvo que trabajar muy duro para mantenerse con buen ánimo y así reforzar su sistema inmunológico: “Cuando sales del hospital, sales un poco bajoneado, me replanté por qué otra vez, por qué me volvió a pasar, todos los fantasmas, los monstruos que aparecen en tu cabeza, pero bueno, van pasando los días, te vas poniendo bien sigue son tu rutina”, comentó.

Como muchos de los mexicanos pertenecientes a los grupos vulnerables al coronavirus, Fernando ha seguido al pie de la letra las medidas de precaución y se ha mantenido en aislamiento voluntario: “¡Zaz!, que viene el tema de la cuarentena y el famosos Covid. También tuve que hacer mi proceso en la cabeza; creo para nadie es fácil estar en casa, no moverse, cambia toda tu vida, toda tu rutina, hay mucha gente que no está trabajando”, contó.