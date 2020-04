Atala revela que la reunión con su hermano Rafa Sarmiento se vio truncada: 'Iba a viajar a la ciudad de Madrid'

Más allá de ser figuras públicas, Atala y Rafa Sarmiento mantienen bajo reserva varios aspectos de su vida personal. Sin embargo, siempre han sido muy transparentes a la hora de hacer frente a los diversos comentarios relacionados con su persona, como ocurrió en días pasados cuando un usuario en redes sociales puso en duda la comunicación que existe entre ellos. Lo cierto es que lejos de esas versiones, los hermanos, -que en meses pasados se mudaron a España con sus respectivas familias-, se mantienen más unidos que nunca y en contacto gracias a la tecnología, aunque ahora guardando distancia física por la circunstancia de salud que se vive en aquel país y en el mundo entero a raíz de la pandemia de coronavirus.

Precisamente, Atala ha confesado que previo a esta circunstancia tenía planeado reunirse con su hermano Rafa, aunque debido a los actuales acontecimientos lo ha tenido que posponer. “Me quedé con un boleto porque iba a viajar a la ciudad de Madrid el 22 de marzo y lo tuve que cancelar porque ya estábamos en plena cuarentena encerrados…”, contó la conductora de televisión al diario mexicano El Universal, desde Barcelona, ciudad en la que reside junto a su esposo, David Ródenas.

La periodista de espectáculos además aprovechó el espacio para echar por tierra las especulaciones que han surgido en torno a la convivencia con su hermano, reiterando la importancia que tiene para ella mantener lejos del ojo público algunos aspectos de su privacidad, algo que dejó claro recientemente cuando en sus redes sociales fue cuestionada al respecto. “Lo más importante que le dije es que el hecho de que ya no suba fotografías con mi hermano no significa que no nos frecuentemos… hay cosas de mi vida personal que yo no subo a mis redes porque quiero dejarlas en ese lugar de mi privacidad, que para mí es muy valioso conservar ahí, no a la vista de todo el mundo…”.

Durante la charla, Atala hizo evidente que estas mismas medidas han sido tomadas de común acuerdo, algo que ambos han respetado a lo largo de mucho tiempo. “Hay cosas que los dos preferimos dejar, cosas para nosotros…”, agregó la conductora, que además contó que la familia tiene un grupo de WhatsApp en el cual están incluidas sus parejas, su esposo David y su cuñada, Jimena Pérez ‘La Choco’.

Por ahora, la también conferencista está siguiendo las indicaciones emitidas por las autoridades permaneciendo resguardada en casa, aunque está preparada para cuando pueda comenzar a viajar y encontrarse nuevamente con su hermano. “Tan pronto pase esto mi boleto ahí está, lo retomo y nos reunimos de nuevo, eso es en cuanto al encuentro físico, pero en contacto estamos todos los días, diario hablamos Rafael y yo…”, dijo a El Universal.

