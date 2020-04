Aislinn Derbez descarta reconciliación con Mauricio Ochmann: 'El amor de esposa y esposo se transformó'

De común acuerdo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomaron la decisión de poner punto final a su relación amorosa. Sin embargo, entre los dos existe un lazo inquebrantable de amistad, el cual se ha visto favorecido por la paternidad que comparten al cuidado de la pequeña Kailani. Y es que recientemente, ambos han reaparecido en redes sociales conviviendo de lo más cercanos y afectivos como siempre, una situación que además de ser aplaudida por sus seguidores, ha dado pie al surgimiento de una pregunta, ¿será que se vislumbra una reconciliación? Ante esta incertidumbre, ha sido la actriz quien ha despejado todas las dudas sobre el tipo de trato que lleva con Mauricio, por el que tiene un cariño muy especial.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda sinceridad, Aislinn habló de su experiencia a lo largo de este periodo de cambios, en el que tanto ella como el padre de su hija estuvieron muy conscientes del punto al que habían llegado. “El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos…”, dijo la estrella de La Casa de Las Flores durante una videocharla en Instagram con el actor Justin Baldoni, reiterando así su sentir por quien fuera su esposo por varios años. Al mismo tiempo, hizo evidente el compromiso asumido por los dos para mantener el buen trato y la cordialidad, como hasta ahora ha ocurrido.

En ese espacio, la hija de Eugenio Derbez reveló detalles de lo difícil que fue para ella dar este giro definitivo, asumiendo con madurez la ola de cambios desde el primer instante. Para muestra, la claridad con la que hoy se expresa al respecto, siempre optimista y dispuesta a continuar dando pasos firmes. “A finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá... Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso…”, confesó.

VER GALERÍA

La también protagonista de películas como A la Mala o El Cielo en tu Mirada, hizo énfasis en la opinión que tiene de Mauricio, con quien escribió una de las historias de amor de la que han sido testigos todos sus fanáticos, quienes a pesar de las circunstancias, no han parado de manifestarles su total apoyo. “Nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico, yo creo que por eso la gente nos sigue…”, dijo la actriz.

A lo largo de la charla, Aislinn además compartió de qué manera tanto ella como Mauricio lograron encauzar esta situación por el camino más favorable, algo de lo que se siente enteramente orgullosa pues, ante todo, el amor ha sido su única prioridad. “Parte de lo que nos ayudó a nosotros es ser completamente responsables cada uno de sí mismo y dejar de culpar al otro… Hay mucho amor; a veces las relaciones cambian y tenemos que lidiar con eso”, aseguró.

VER GALERÍA