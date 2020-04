Tras la pelea entre Kim y Kourtney Kardashian, ¿cómo está la relación entre ellas?

Después de la transmisión de los primeros dos episodios de la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashians, donde Kim y Kourtney protagonizaron una pelea, en la que los golpes se hicieron presentes, los fans de la familia han querido saber cómo se encuentra la relación entre las hermanas, quienes nunca habían recurrido a la violencia para solucionar sus problemas. Luego de que la mayor de las Kardashian anunciara su salida del reality familiar, muchos se preguntan si, así como decidió terminar de tajo con su participación en el programa, también lo haría con la relación con su hermana Kim.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como en todas las familias, según reveló recientemente la esposa de Kanye West, por fortuna, han podido solucionar sus problemas con Kourt: “Kourtney y yo, obviamente estamos bien ahora, pero suspendimos la producción durante una semana después de eso”, le contó a Jimmy Fallon. Aunque Kourtney no ha hecho referencia del problema con Kim, en publicó, la mayor de las hermanas ha tenido varios gestos en sus redes sociales que dejan ver que están más unidas que nunca.

VER GALERÍA

El último guiño que Kourt tuvo con su hermana Kim, fue hace unas horas cuando compartió en una de sus historias el promocional del documental The justice project, protagonizado por la esposa de Kanye West. Además, hace unos días, publicó varias instantáneas de su viaje a Armenia, mismo que realizó al lado de Kim y sus hijos: “Mientras nos quedamos en casa, ahora compartimos otra parte del mundo con mis fotos e historias de nuestro viaje a Armenia, honrando nuestras raíces”, escribió la socialité, direccionando esta publicación a su sitio de estilo de vida Poosh.

Aunque la pelea salió a la luz hace unos días, estos espisodios se grabaron hace unos meses, por lo que las hermanas ya tuvieron tiempo de solucionar este conflicto, de hecho, luego de la trifulca, Kim y Kournet viajaron juntas a París (a principios de marzo) para asistir a la Fashion Week. Las vimos tan únidas que incluso causaron sensación con sus atuendos Balenciaga, además de participar en un servicio religioso al que acudieron en aquella ciudad.

VER GALERÍA

Desde hace varias temporadas, Kourtney había expresado sus ganas de reducir sus apariciones en el reality familiar, pues argumetaba que deseaba centrarse en el cuidado de sus hijos. Este tema provocó varios conflictos entre ella y sus hermanas Kim y Khloé, pues sentía que ante la falta de ganas de Kourt de grabar, ellas tenían que ampliar sus horarios de grabaciones. Tras meses de tensión, las hermanas explotaron y la discución se salió de control, aunque ahora las cosas están mucho más calmadas.