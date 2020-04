Con sus hijos y su novia, así celebró Fernando del Solar su cumpleaños en franca recuperación

A tan solo unos días de que Fernando del Solar diera noticias a sus fanáticos de cómo se encuentra en este momento, el conductor de televisión ha celebrado su cumpleaños rodeado de todo el amor de sus seres queridos. Por supuesto, no olvidó compartir breves detalles de la sorpresa que recibió en esta esperada fecha, y que además disfrutó de muy buenos ánimos, tras pasar la página del episodio de salud que lo mantuvo hospitalizado por varios días, apenas algunas semanas atrás. Ahora, festejó al máximo la llegada de este especial día, en el que sus seguidores le hicieron llegar todas las felicitaciones, pues siempre han estado muy pendientes de lo que ocurre con él.

Recordemos que para Fernando, las redes sociales son la ventana perfecta a través de la cual comparte aspectos de su vida personal, y en esta ocasión tampoco pudo ser la excepción. Enteramente emocionado, reveló los pormenores de su íntima celebración, en la que además su novia Ana se lució con un exquisito menú, sin dejar de mencionar que tuvo como grandes invitados a dos de las personas más importantes en su vida. “Qué buen cumple me pasé. Aquí en casa me consintieron con una comida deliciosa, pizza casera, vinito y helado, cortesía de mi @AAnna29238195. Estuvieron mis niños y cortamos el pastel…”, dijo, para referirse a sus hijos, Paolo y Luciano.

Y eso no fue todo, porque este festejo de cumpleaños incluyó una función de cine, así lo explicó Del Solar, quien se ha mostrado muy optimista ante las circunstancias, y siempre dispuesto a continuar dando pasos firmes. “Un gran cumple, donde disfruté de Kung Fu Panda y reímos todos. Gracias totales, jefazo”, dijo el argentino que poco a poco retoma el ritmo de sus actividades mientras permanece en casa, recuperándose y ganando fuerzas para continuar dando forma a sus sueños.

Cabe destacar que, en otro de sus mensajes, Fernando expresó su total agradecimiento por esta oportunidad que la vida le ha dado, y la cual está dispuesto a aprovechar al máximo. “Feliz cumpleaños a mí. Gracias jefazo por dejarme pasar un cumple más. Gracias totales a todos y cada uno de ustedes por sus palabras, deseos, compañía y, sobre todo, su buena vibra…”, escribió en Instagram el argentino, que además se tomó un tiempo para responder a algunos de sus seguidores.

Sin duda, este es un nuevo capítulo para Fernando, quien fiel a su conocida frase “¡arriba los corazones!” no se ha dado por vencido. Precisamente, durante su reciente reaparición, habló de cómo se encuentra y de lo complicado que fue para él hacer frente a su pasado problema de salud. “Ando con una voz un poquito disfónica, porque la neumonía a fin de año se puso complicada. Si ven, tengo una pequeña cicatriz aquí (en el cuello) porque me hicieron la traqueotomía para que pudiese respirar mejor, durante un tiempo no pude hablar porque estaban un poquito dañadas las cuerdas, pero ya estoy como nuevo otra vez, ¡con todo!” contó durante un enlace que realizó en días pasados al programa televisivo Venga la Alegría.

