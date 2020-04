Selena Gómez confiesa que padece trastorno bipolar

Tal vez los famosos no podrán salir a la calle, pero han ideado la forma de mantenerse unidos y continuar haciendo comunidad. En ese sentido, Miley Cyrus ha consentido a sus seguidores en Instagram con una serie de charlas que ha sostenido con diferentes amigos del medio y que transmite a través de Instagram live, espacio que llamó Bright Minded (De mentes brillantes). Echando mano de sus amistades de lujo, protagonizó una conversación con Selena Gomez quien sorprendió a los seguidores de ambas al revelar que recientemente fue diagnosticada con trastorno bipolar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La cantante reconoció que, luego de años de experimentar situaciones difíciles, ha podido conocer su diagnóstico: “Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Estados Unidos, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas, me di cuenta de que soy bipolar”.

VER GALERÍA

Selena reconoció que saber qué es lo que padece fue difícil, de primer momento, pero ya se encuentra más tranquila, pues ahora sabe contra qué está luchando: “Tener más conocimiento me ayuda y no me asusta saberlo. Creo que mucha gente se asusta. Lo he visto, incluso con gente de mi familia”, dijo. La cantante reconoció que, en el pasado, había comportamientos que la dejaban ver que, algo no estaba bien: “Tenía que aparentar que estaba bien. Pero luego me enojaba como una niña, una adolescente. Simplemente quise saber todo sobre esto, y eso quitó mis miedos”.

La cantante le contó a Miley que prefiere saber todo sobre este trastorno y, así, poder controlarlo de la manera correcta, incluso recordó cómo, cuando era niña, le temía a las tormentas eléctricas y su mamá le contaba historias sobre ellas y poco a poco el temor desapareció; por lo que quiere seguir la misma estrategia con la bipolaridad para enfrentar esta enfermedad con conciencia.

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que Selena abre su corazón para hablar de su salud. A mediados de 2016 puso en pausa su carrera como cantante para enfocarse en el lupus, enfermedad por la que tuvo que recibir un trasplante de riñón y en 2018 le contó a sus fans que estaba pasando por periodos de ansiedad y depresión, situación que también trató con especialistas.