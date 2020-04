Victoria Ruffo y su diferente versión de cómo conoció a Eugenio Derbez: 'Él iba a verme a mí'

Con el paso de los días, la historia de amor que hace varios años protagonizó Eugenio Derbez junto a Victoria Ruffo ha sido poco a poco revelada. Y claro, qué mejor espacio para hablar al respecto que el canal de YouTube de José Eduardo, que así como lo hizo con su papá hace un par de semanas, -en su papel de entrevistador-, ahora se ha tomado un tiempo para conversar con su mamá, quien abrió su corazón para dar su propia versión de los hechos y despejar las dudas en torno al tema de una vez por todas.

Sin más rodeos, y al ser cuestionada sobre cómo conoció a Eugenio Derbez, la actriz respondió de manera puntal, asegurando que fue el productor de cine quien, en su momento, comenzó a buscarla. “Nos conocimos en Televisa, estaba yo grabando ‘Simplemente María’, estaba su mamá, Silvia Derbez. Acá nos maquillábamos los de ‘Simplemente María’ y su mamá se maquillaba acá. Entonces iba a saludar a su mamá…”, recordó Victoria, un tanto reservada al hablar de este episodio de su vida, que sin duda ha sido uno de los más comentados a largo de todos estos años.

Y para no dejar lugar a dudas, Victoria reiteró que fue Eugenio quien la buscó a ella primero, una versión que se opone a lo dicho en días pasados por el también comediante, cuando en entrevista con su hijo contó que la actriz había preguntado en varias ocasiones por él, relatando cómo su madre, Silvia Derbez, le daba conocimiento de ello. “Sí, pero él iba a verme a mí, me empezó a coquetear ahí…”, dijo la estrella de telenovelas, que no paró de reír durante la simpática charla, en la que reveló otros aspectos de su vida personal.

Precisamente, José Eduardo no olvidó tocar el tema y le preguntó a su mamá por la famosa “boda falsa” con su padre, aunque ella se limitó a dar detalles y simplemente expresó su opinión sobre ese comentado suceso de su juventud. “Pues muy bonita…”, dijo entre risas la actriz, que tampoco escapó de la broma de su hijo, que le hizo creer que tenía a Eugenio en videollamada. Sin embargo, Victoria lo tomó con mucha calma.

En ese espacio, la protagonista de clásicos de la pantalla chica como Corona de Lágrimas o La Madrastra, recordó que para ella ser madre era una gran ilusión, tanto así que cuando supo que José Eduardo venía en camino su corazón se llenó de felicidad. “Yo siempre quise ser mamá, entonces cuando yo supe que estaba embarazada pues fue lo máximo para mí, lo máximo… a los tres cuatro meses yo sabía que tú eras niño…”, comentó Victoria.

