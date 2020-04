José Ron por primera vez tras confirmar su noviazgo: 'Estoy con muchas ganas de hacerla feliz'

No podía ser mejor para José Ron, pues a la par de su éxito profesional todo marcha sobre ruedas en el terreno sentimental. Basta con recordar que apenas en días pasados el galán confirmó su romance con la actriz Jessica Díaz, luego de un periodo en que ambos mantuvieron total discreción al respecto, dando apenas algunas pistas que acapararon la atención de todos sus fanáticos desde el primer instante. Ahora, es él quien habla por primera vez de cómo vive este noviazgo que sin duda lo ha llenado de grandes motivaciones, algo que ha explicado de manera puntual en una de sus recientes charlas.

Con toda sinceridad, y como pocas veces, Ron abrió su corazón para dar detalle de la manera en que lo ha influido su nuevo romance, una etapa en la que además se mantiene con los sentimientos a flor de piel. “Somos novios y estoy muy contento, muy agradecido, feliz y con muchas ganas de también hacerla muy feliz, de compartir sueños, de compartir tantas cosas y que podamos hacer equipo y cómplices en esto…”, explicó el actor de telenovelas durante una entrevista concedida a People en Español. Así, pone en alto esta nueva oportunidad que ha llegado a su vida, aunque procurando mantener la discreción como siempre ha hecho.

Eso sí, al hablar de cómo se visualiza en algunos años, el protagonista de historias como Rubí o Te Doy la Vida, no pudo ocultar uno de sus más grandes deseos, algo que si bien no sabe cuándo ocurrirá lo tiene muy presente. “Simplemente sí me veo haciendo lo que me gusta y enfocado también en mi parte personal, en mi familia…”, contó, para luego referirse a cómo piensa que será el José Ron del 2030. “A nivel personal ya con mi familia, ya debería. Primero Dios así sea…”, respondió para People.

Cabe destacar que estas declaraciones tienen lugar días después de que confirmara su romance con Jessica, a través de una publicación en sus redes sociales con motivo de la celebración de cumpleaños de la también cantante, misma en la que aprovechó para gritar su amor por ella. “Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no solo como amigos, sino ahora como un amor diferente. Nunca hubiera imaginado que nosotros los sobrinos, cinco años después, íbamos a ser novios. Dicen que el hombre propone pero Dios dispone…”, escribió en aquella dedicatoria que dio a conocer en redes sociales y que fue celebrada por sus seguidores.

Mientras tanto, Ron se enfoca también en su carrera como actor, estos días manteniendo la calma y tomando las precauciones necesarias por la situación de salud que se vive en el mundo entero, razón por la cual las grabaciones de la telenovela en la que participa tuvieron que ser detenidas. “Afortunadamente ya estamos aislados con nuestras familias y deseando que también esto pase lo más pronto posible…”, aseguró.

