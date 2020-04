Aracely Arámbula sobre su carrera antes de Luismi: 'Yo ya era protagonista antes de tener a mis hijos'

A sus 45 años, Aracely Arámbula está en su mejor momento, y no sólo en términos personales sino también profesionales. Esta guapa actriz se ha encargado de dar vida a entrañables personajes en la pantalla, ganándose el reconocimiento del público. Y aunque está consciente de que su relación con Luis Miguel fue muy importante en su su vida por haber sido de ella que nacieron sus hijos, en lo que respecta a su carrera, han sido su talento y esfuerzo las cualidades que la han colocado en el lugar que está, puea además su trayectoria data de mucho antes de su romance con El Sol, tal como ella misma lo ha expresado recientemente.

La historia de Aracely y Luis Miguel inició hace muchos años, y así como el cantante era considerado todo un ídolo en la música, la actriz también ya había triunfado en su propio ámbito. “Gracias a Dios he tenido la fortuna de protagonizar desde el 97 y pues ya tenía mi gente, mi carrera”, aseguró La Chule en entrevista con People en Español. Por aquel entonces la intérprete ya había compartido créditos con Verónica Castro, una de las grandes divas de la televisión, en la telenovela Pueblo Chico, infierno grande. “Me tocó la fortuna de comenzar siendo Verónica Castro de joven, imagínate qué honor para mí, qué orgullo”, dijo sobre dicho melodrama.

Pasaron varios años para que el camino de La Chule se cruzara con el de Luis Miguel, pues fue hasta 2005 cuando se les empezó a relacionar sentimentalmente, y varios más para que se convirtiera en madre de Miguel y Daniel, los hijos varones de El Sol. “Yo ya era protagonista antes de tener a mis hijos, luego los tuve y después de mis hijos sigo protagonizando”, comentó la actriz, quien se ha caracterizado por su entrega y profesionalismo en su carrera. “Es una gran fortuna que a estas alturas de la vida la vida me siga permitiendo protagonizar esta serie La Doña 2 y yo soy muy feliz”, señaló la actriz, quien tal y como lo ha dejado ver, está plena en lo profesional, pues dicha telenovela ha sido muy bien recibida por el público.

Y aunque La Doña es sin duda una de las producciones más importantes de su carrera, Aracely está convencida de que por el momento no es un programa que deban ver sus pequeños. “De pronto prendemos la televisión y mi hijo me dice: 'Mamá, es La Doña', pero no la veo con él porque todavía está chiquito”, aseguró. Si bien su personaje de Altagracia Sandoval en esta telenovela ha sido todo un referente, para nada ha destronado su sobrenombre más popular, La Chule.

En la entrevista, Aracely contó el origen de este apodo, el cual no todos conocen. “Yo le decía a mi papá ‘chuleque’ por chulo y mi compañera Arleth Terán, que estábamos juntas en la escuela, me escucha por teléfono decir así a mi papá, entonces en mi salón todos me decían ‘chuleca’ y de ahí un día Pepillo (Juan José Origel) escuchó y no supo bien qué era ‘chuleca’ y lo dejó en ‘chule’ y ahí quedó”, relató la guapa actriz.

