José Joel aclara las declaraciones de Anel sobre la investigación de la muerte de José José

A casi seis meses del sensible fallecimiento de José José, la investigación que realizan sus hijos mayores, José Joel y Marysol, para conocer las causas de su muerte, continúa. Luego de que hace unos días Anel Noreña, exesposa del cantante, revelara a la prensa que las cenizas del padre de sus hijos serían exhumadas para conocer más detalles de su deceso; su primogénito aclaró que esta opción es todavía una posibilidad. Con el objetivo de dar certidumbre sobre este caso, José Joel habló de la demanda en contra de su hermana, Sara Sosa, y de las herramientas con las que cuentan para interponerla.

Sobre lo que comentó su mamá en el programa Hoy, hace unos días -“Mis hijos podrán saber de qué, a qué hora y cómo fue que su papá murió. Hay algo muy importante, muy interesante que se puede saber a través de las cenizas. Toda la gente que amó a José sabrá qué pasó con él”- José Joel dijo en entrevista con el programa Sale el Sol: “Estamos apenas viendo la posibilidad de que algo se pueda hacer”.

El hijo del cantante aseguró que, para no entorpecer la investigación, prefiere no comentar más sobre este tema: “No te puedo decir nada más, esta noticia es muy fresca, de hecho, creo que hasta se chorreó tantito porque, te repito, es algo que apenas está llegando a nuestras trincheras para ver si se puede”, explicó. El también cantante comentó que la declaración de su mamá fue precipitada: “De repente surge esta posibilidad que, si bien mi mami se entusiasmó de más o se ilusiona de más, o llegan y le dicen de más, pues es algo que apenas estamos vislumbrado”.

Lo que sí confirmó es que la demanda contra su hermana menor sigue en curso y dio detalle de cuáles son los recursos legales con los que cuentan: “Lo que estamos procurando presentar son hechos fehacientes a todo lo que ha pasado(...) ahora hablamos de que podemos agarrar un pedacito de ceniza y de ahí sacar todo un caso, pues sería maravilloso, pero yo hasta donde me quedé, es que la gente crema a alguien para que no haya pruebas de nada, por eso no se nos permitió el cuerpo, por eso lo cremaron como lo cremaron, por eso todo el circo que se hizo”, finalizó.