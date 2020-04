¿El secreto que guardó Zuria Vega en su última película? ¡Que estaba embarazada!

De la dulce espera de sus dos hijos, Zuria Vega atesora entrañables anécdotas que disfruta compartir con sus fanáticos, como una que estos días ha revelado. Precisamente, la actriz recordó que grabó las escenas de su más reciente película, titulada ‘¿Y Cómo es Él?’, estando embarazada de Luka, una situación que trató de mantener en secreto, aunque debido a los síntomas que comenzaba a sentir se vio obligada a confesarlo. Lo cierto es que todo logró marchar por buen camino, tanto así que hoy ha hablado de este episodio con total apertura.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Justo esta película la empecé a filmar y me enteré que estaba embarazada de Luka y no le dije a nadie, sintiéndome … ¡este bebé! Vomité cinco meses todos los días, a todas horas”, confesó la actriz durante una entrevista en el programa televisivo Montse y Joe, al que asistió como invitada. Recodemos que Luka nació a finales de mayo de 2019, una noticia que sin duda llenó su corazón de felicidad, pues además ha logrado compaginar su vida profesional con su faceta en la maternidad.

Por supuesto, para Zuria no fue nada fácil enfrentar aquella situación, pues recuerda que a raíz de su embarazo también comenzó a experimentar algunos cambios físicos. “Ya la última secuencia la falda no me quedaba, entonces les tuve que confesar, porque como que te inflamas las primeras semanas, no es el bebé todavía pero como que te inflamas, es horrible…”, dijo la estrella, que por aquellos días supo arreglárselas para poder concluir ese proyecto que hoy la tiene enteramente entusiasmada.

VER GALERÍA

La intérprete, que ha dado muestra de ser una mujer de muchas facetas, evocó aquel día en que tuvo que hablar al respecto con una persona de la producción, pues debido a los síntomas que presentaba solicitó hacer un pequeño cambio. “Entonces le dije a la de vestuario, es la única a la que le dije, necesito una talla más grande (de falda), estoy incomodísima. Y bueno, un año y medio después, porque eso tardan las películas en salir, justo ahorita como que ya regreso a trabajar…”, contó de lo más simpática la actriz, que se mantiene enteramente motivada por sus proyectos.

Y a la par de brindar amor y cuidados a su pequeño Luka, que está por cumplir su primer año, la actriz también se encuentra muy apegada a su hija Lua, quien ha encantado a los fans de su mami con su carisma. Cabe destacar que para Zuria, ha sido de lo más gratificante disfrutar de este bello momento, sobre todo porque cuenta con el apoyo de su amado esposo Alberto Guerra, que al igual que ella se involucra con las diversas actividades dentro del hogar.

VER GALERÍA