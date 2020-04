Ante las circunstancias, José Eduardo Derbez de Victoria Ruffo: 'Mi mamá se aisló'

Luego del anuncio que hiciera el gobernador de Hidalgo en días pasados, Omar Fayad, al confirmar que dio positivo a la prueba de coronavirus, las preguntas en torno a cómo se encontraba su esposa Victoria Ruffo y su familia comenzaron a surgir. Precisamente, ahora es José Eduardo Derbez quien ha roto el silencio para hablar de la manera en que su mamá hace frente a esta situación, así como de las medidas que tomaron desde el primer instante con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo. Por supuesto, el joven además reveló que ha mantenido el contacto con el político, que ha reconocido las dificultades derivadas de este virus que continúa propagándose en México y el mundo entero.

De lo más sincero, José Eduardo compartió detalles de la dinámica que ha establecido con su madre estos días, al mismo tiempo en que despejó las dudas relacionadas con su estado de salud. “Mi mamá está increíble, desde que empezó todo esto mi mamá se aisló y decidimos optar por cada quien en un lugar diferente…”, dijo el actor, en entrevista telefónica con el programa televisivo De Primera Mano.

Ante la preocupación de los fanáticos de la actriz, el hijo de Eugenio Derbez reiteró que su madre se encuentra bien, así como sus hermanos, Vicky y Anuar, a quienes se les aplicó la prueba luego de que el gobernador diera positivo. “Mi mamá no convivió con él en todos estos días, él estuvo en Pachuca, en Hidalgo, todo este tiempo. Tengo entendido que mis hermanos estaban con él, ya se les hizo la prueba y salió negativo…”, respondió durante la charla.

Mientras tanto, José Eduardo se mantiene solidario con los suyos, muy pendiente de la circunstancia y tomando sus debidas precauciones. Y claro, a la par no ha dejado pasar la oportunidad de hablar con Omar Fayad, para quien no ha sido nada sencillo enfrentar los padecimientos derivados del contagio. “Omar está saliendo adelante, sí tuvo temperaturas de hasta 41 (grados centígrados) y sí la sufrió bastante, me comentó que no fue algo nada fácil, que no está nada sencillo… está en su casa aislado…”, agregó.

Por ahora, el joven intérprete se mantiene aislado en su casa de Acapulco, tras pasar un periodo de diez días sin grabar mientras permanecía en la Ciudad de México, por lo que prefirió trasladarse al puerto. “Si me voy a encerrar prefiero estar viendo la playa que estar viendo edificios… las playas están vacías, no se ve casi nada de gente… gracias a Dios creo que la gente está haciendo caso a las recomendaciones…”, aseguró para ese espacio, de lo más optimista y motivado por la estabilidad profesional que ha consolidado, como el lanzamiento de su reciente canal de YouTube.

