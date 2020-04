Odalys Ramírez anuncia su regreso al trabajo: ‘Mañana nos vemos en el noticiero’

Han pasado ya dos semanas desde que Odalys Ramírez anunció que su prueba de coronavirus dio positiva. Desde el aislamiento al que se sometió desde entonces, esta tarde, la conductora realizó un Instagram live donde sostuvo una charla con la psicóloga Silvia Olmedo, a quien le contó varios detalles de su proceso, incluso reconoció que al hacer pública la situación se enfrentó con críticas de personas muy cercanas. A pesar de las adversidades, la prometida de Patricio Borghetti reconoció que lo pero ha pasado y que se siente tan bien que este miércoles, 1 de abril, regresará al trabajo en el noticiero de Paola Rojas, claro, de manera remota, ya que por indicaciones médicas todavía no puede tener contacto con otras personas.

“Yo todavía no regreso al trabajo y para cuando regrese ya habrá más información, por supuesto, no puedo regresar hasta que ya no represente un riesgo para nadie”, comentó durante su plática con Olmedo. Más adelante, Odalys aclaró que, aunque no asistirá al foro, sí comenzará a realizar algunos enlaces: “Ya mañana regreso al noticiero, obviamente desde mi casa, porque todavía no estoy dada de alta para ir a convivir con el resto del mundo, pero mañana nos vemos en el noticiero”, comentó.

Por otra parte, Odalys habló de por qué hizo público su caso, aunque sabía que no todas las personas lo tomarían bien: “En el momento que di la noticia, sí fue muy duro y desilusionante ver comentarios de gente que me conocen y con las que convivo (…) gente cercana, me dolió tanto, me sentí juzgada, criticada; cuando yo sabía que lo estaba haciendo bien, que mi obligación era decir lo que me había sucedido”, detalló.

La conductora de ¡Cuéntamelo ya! dio a conocer que, aunque a Gia, Rocco y Santino no les practicaron la prueba, estas semanas, fueron tratados como si tuvieran el virus y siguieron al pie de la letra de las indicaciones sanitarias: “A nuestros hijos se les trató, con la psicología infantil, exactamente igual como si tuvieran. Por suerte no tuvieron síntomas, estuvieron súper bien”.

Odalys reconoció que el aislamiento es una de las cosas más difíciles que le ha tocado vivir, pero que durante este tiempo el yoga y la meditación hicieron que su sistema inmune se mantuviera fuerte: “Es un tema súper duro de manejar”, comentó. Por último, uno de sus usuarios la cuestionó sobre cómo se sentía, ya que tosió en un par de ocasiones, a lo que ella respondió: “Sigo con esta tos terrible, pero es parte de mi sistema siempre porque soy una alérgica”, concluyó.