Fernando del Solar reaparece por primera vez después de haber estado hospitalizado

Pronunciando su lema de vida “¡Arriba corazones!”, esta mañana Fernando del Solar reapareció en televisión durante un enlace que realizó con sus compañeros del programa Venga la Alegría. Muy recuperado, el argentino narró cómo fueron los difíciles días que pasó en el hospital, en diciembre pasado, cuando un cuadro de neumonía lo mantuvo internando hasta principios de febrero. Con la mejor actitud, Del Solar recordó la delicada situación que lo llevó al límite y que, por fortuna, superó.

Al iniciar el enlace, Fer se disculpó, pues su voz todavía no regresa al 100% y así lo explicó: “Ando con una voz un poquito disfónica, porque la neumonía a fin de año se puso complicada. Si ven, tengo una pequeña cicatriz aquí (en el cuello) porque me hicieron la traqueotomía para que pudiese respirar mejor, durante un tiempo no pude hablar porque estaban un poquito dañadas las cuerdas, pero ya estoy como nuevo otra vez, ¡con todo!”.

Fernando narró a los conductores del matutino por qué fue que llegó al hospital: “Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con un 70% de mis pulmones colapsados por una bacteria que tenía, así que pasé todo fin de año sedado, dormido, me desperté por el 20 de enero, aproximadamente, mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, así que estuvo complicada la cosa, pero estoy bien, con muy buen ánimo”, explicó.

Fer comentó que tras la salida ha ido recuperando peso: “Salí del hospital con 58 kilos, era una piltrafa, un esqueleto, porque me alimentaban con puro suero y pura intravenosa y sonda, era puro líquido, y con el líquido, lo primero que hace el cuerpo es comerse o alimentarse de los músculos, entonces estaba flacucho, ya subí como seis kilos desde que salí del hospital, por primera vez en mi vida puedo comer todo lo que quiera”, contó.

Sobre la convivencia con sus hijos Paolo y Luciano, Fer comentó: “Sí, ¡Claro, claro! He estado viendo a los hijos con regularidad. Ayer me tocaban a mí, pero Paola, el pequeñito, el que tiene ocho años, no se había sentido muy bien, había tenido un poquito de temperatura ya hoy estaba perfecto, no tenía nada, parece que fue una gripa normal, pero bueno, por las dudas, ayer no fui a buscarlos, pero tratamos de estar una semana sí, una no, con mis hijos. Volver a verlos fue increíble”, finalizó.