Desde el hospital, Margarita Gralia habla de su estado de salud y dice: 'El contagio definitivamente fue en México'

En días pasados, Margarita Gralia y su esposo Ariel Blanco tuvieron que viajar de su casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, a la Ciudad de México, pues tras notar algunos cambios en su estado de salud decidieron acudir de emergencia al médico. Tras esa visita, ambos pudieron recibir el resultado de la prueba de coronavirus a la que se sometieron, la cual dio positivo, por lo que, desde ese instante, han permanecido internados en el hospital. Finalmente, y luego de comunicar a sus fans vía redes sociales lo que estaba ocurriendo, la actriz ha hablado públicamente por primera vez, en entrevista telefónica para un programa televisivo, en donde contó cómo marcha todo al lo largo de estos días en que poco a poco han logrado sentirse mejor, en medio de esta circunstancia que ha golpeado a México y el mundo entero.

“Voy saliendo de esto, Ariel también un poquito más lento, le afectó un poco más sus pulmones pero de todas maneras está todavía peleándola y bien, cada día los resultados de laboratorio son un poco mejor… pasito a pasito vamos saliendo…”, dijo Margarita durante su charla con Ventaneando. En ese espacio, la estrella contó que luego de regresar de un viaje por Argentina a principios de marzo todo transcurría con normalidad, por lo que tanto ella como su esposo decidieron iniciar su cuarentena en San Miguel de Allende por recomendaciones de su médico, sin imaginar lo que estaba por venir.

A raíz de toda esta circunstancia, la protagonista de telenovelas como Amor en Custodia y La Heredera tomó cartas en el asunto, aunque asegura que la noticia fue una repentina, una sorpresa que incluso la ha llevado a analizar sobre cómo ella y su esposo pudieron haber contraído el virus. “Es rarísimo, yo no esperaba para nada esto de estar contagiados, de verdad, es sorpresivo. El contagio definitivamente fue en México, porque yo de Argentina regresé a principios de marzo, el 4 de marzo y el primer síntoma lo tuve el sábado (21 de marzo) …”.

De paso, Margarita compartió cuáles fueron los primeros síntomas que ella y su esposo tuvieron, alertando a los televidentes a permanecer pendientes de las variantes que pudieran presentarse entre una y otra persona. “Nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos. Yo tuve solo un día… el viernes previo (a que la hospitalizaran) tuve ese día un poco de dolor como en la frente, como en los ojos, como mucho cansancio, y a pesar de tomar una pastilla del dolor como que no se me quitaba… y Ariel con el síntoma que empezó fue con muy poco apetito, y no quería comer nada, le empezó a molestar un poco la garganta…”, dijo.

La estrella además reveló que ha sido complicado conseguir la medicina que requiere, pues a lo largo del proceso les han ido cambiando el tratamiento. Sin embargo, gracias a un médico que le brindó su apoyo ha podido conseguir lo que en este instante necesita. Margarita también dijo que, en este momento, ella y su esposo permanecen aislados en la misma habitación, siguiendo con puntualidad cada una de las indicaciones y muy optimistas frente a este panorama.

