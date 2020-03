Raúl Araiza responde a una reciente polémica y pone punto final a los rumores

Sin más rodeos, Raúl ‘El Negro’ Araiza puso punto final a los rumores, tras los comentarios que surgieron a raíz de una publicación en la que se hizo mención de un incidente que vivió en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. El conductor del programa ‘Hoy’, quien suele hablar abiertamente de lo que acontece en su vida personal, aclaró a detalle esta polémica, explicando cómo se encuentra en este momento, manifestando su postura frente a este tipo de situaciones, las cuales asume con plena madurez. Así, ha pasado la página de este episodio, consciente de lo que implica ser figura pública y de que, en diversas ocasiones, su persona se vuelva objeto de comentarios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Araiza fue puntual al referirse a lo que ocurrió ese día, hablando con toda honestidad de aquello que sí pasó, al mismo tiempo en que desmintió las versiones que comenzaron a circular de un momento a otro. “No pasó nada, no hubo zafarrancho, normal, no traía la del IFE, eso es real, discutimos, yo le dije… y ya… Entonces inventaron todo lo demás, no hubo nada raro…”, dijo el también actor en entrevista telefónica con el programa televisivo De Primera Mano.

En ese espacio, Araiza contó cómo se siente ahora, a unos días de haber enfrentado esta polémica que simplemente ha dejado en el pasado, aunque asumiendo con madurez lo que implica ser figura pública. “Estoy feliz en mi vida, y soy parte de. El día que no hablen de uno ese es un problema, tienen que hablar de nosotros aunque sea bien, esto es parte de, ya son muchos años, ojalá nunca dejen de hablar, hay cosas buenas y hay cosas malas…”, agregó el presentador.

VER GALERÍA

En ese mismo espacio, y al ser cuestionado sobre si existía algún tipo de molestia, fue sincero al responder, orgulloso de contar con el apoyo de aquellas personas con las que ha convivido a lo largo de su vida y que, asegura, lo conocen mejor que nadie. “La gente importante del medio me conoce, son mis amigos, y ellos son con los que realmente me reporto, cualquier cosa, pero esto es insignificante”, aseguró el presentador, que de esta manera da carpetazo definitivo al comentado incidente.

Por ahora, Raúl se enfoca de lleno en sus proyectos profesionales, mientras disfruta de su romance con la psicóloga María Amelia Aguilar, quien además participa en uno de los segmentos del programa televisivo ‘Hoy’. A la par, se mantiene muy cercano a sus hijas, quienes han sido su principal apoyo a lo largo de estos meses, en los que se ha enfrentado a constantes cambios, pues recordemos que incluso en octubre de 2019 hizo oficial su separación amorosa de Fernanda Rodríguez.

VER GALERÍA