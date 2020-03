Terminó la espera, ¿qué le diría Victoria Ruffo a Eugenio Derbez?

Tras unos días de espera, José Eduardo Derbez por fin reveló la primera parte de la íntima plática que tuvo con su madre, Victoria Ruffo, quien a corazón abierto le compartió algunas anécdotas de su pasado. Pero eso no fue todo, porque además el joven se tomó la libertad de lanzarle una pregunta relacionada con Eugenio Derbez, por lo que la actriz no dudó en responder, tan franca como suele ser pero sin perder el sentido del humor. Recordemos que en días pasados, el invitado especial en estas divertidas charlas para su canal de YouTube fue su papá, quien de la misma forma se sometió a un cuestionario en donde no pudo evitar que su hijo le preguntara por Victoria, tomándose incluso el tiempo para poner fin a los rumores en torno a la supuesta “boda falsa” que tuvo con la actriz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue así como José Eduardo procedió a darle la bienvenida a su madre, no sin antes hacer una merecida presentación de ella, a la que precedieron los aplausos del equipo de producción que, desde hace ya un mes, apoya al actor en esta aventura que ha fascinado a todos sus fanáticos. “Para mí es un placer y un honor que haya aceptado esta entrevista, y estamos aquí con mi madre, Victoria Ruffo…”, dijo durante los primeros segundos de este inolvidable encuentro en el que Victoria comenzó hablando de sus inicios en el medio artístico, algunos episodios de su vida familiar y, por qué no, un poco de sus ex amores.

Pero uno de los momentos más esperados llegó cuando José Eduardo, sin más rodeos, quiso averiguar una de las mayores incógnitas hasta este instante, planteando un escenario ficticio de lo que ocurriría si se diera un reciente encuentro entre sus padres. “Si fueras a comer así, tu sola ahorita, con Eugenio Derbez, ¿qué pregunta le harías? O si lo tuvieras así como en un Facetime en el teléfono, ¿qué le dirías o qué pregunta le harías?”, le dijo el joven a su mamá, quien no pudo ocultar su reacción de sorpresa ante este cuestionamiento, que acaparó la atención de quienes puntualmente siguieron el lanzamiento de esta nueva entrega.

VER GALERÍA

De inmediato, Victoria no dudó en responder, de lo más relajada y dando muestra de que ha pasado la página de ese episodio de su vida, que por aquellos años fue uno de los más comentados. “Pues le diría ‘hola’, y nada más… lo único que podemos cruzar es un hola…”, dijo la actriz, con ese toque de humor que caracteriza algunos de sus comentarios. Lo cierto es que minutos antes de finalizar esta primera parte le jugó a su mamá una pequeña broma, haciéndole creer, -así como lo hizo con su papá-, que Eugenio estaba en línea esperando charlar con ella. Sin embargo, esa parte decidió reservarla para un siguiente estreno en el que la protagonista de telenovelas revelará más detalles de su vida.

Recordemos que en días pasados, Eugenio tampoco pudo escapar de los cuestionamientos de José Eduardo, quien trajo al tema la relación amorosa que el también productor de cine sostuvo con la actriz hace ya varios años, una charla que tomó por sorpresa a los fans de la familia Derbez. Y claro, todo transcurrió de la manera más amable, como ha sido en esta ocasión con Victoria, que una vez más ha dado muestra de la fuerte complicidad que mantiene con su hijo, que no dudó en hacerla parte importante de esta aventura en su faceta de entrevistador.

VER GALERÍA