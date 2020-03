Pato Borghetti habla de su estado de salud y revela uno de sus primeros síntomas

Con muy buena actitud, Pato Borghetti se dirigió a sus seguidores desde el estricto aislamiento que mantiene en su casa, luego de que en días pasados tanto él, como su esposa Odalys Ramírez, dieran positivo a la prueba de COVID-19. En esta ocasión, el presentador de televisión dio una actualización de su estado de salud, revelando cómo ha manejado esta circunstancia, y algunos detalles en torno a la sintomatología que presentó al inicio, específicamente la pérdida de olfato, algo que con el tratamiento ha logrado ser remediado, aunque por el momento ha sido de manera gradual.

Fue a través de sus redes sociales que Pato subió un video para expresar su sentir, algo que más allá de lo físico ha trascendido a lo emocional. “Seguimos con buenas noticias, súper bien, ya muy recuperados. Yo, como les platiqué, fui prácticamente asintomático a esto, salvo la pérdida del olfato que las notas que yo había leído no se sabía si era reversible y creo que sí, es reversible, porque he recuperado parcialmente mi olfato, no al cien pero ya está en un sesenta por ciento, entonces estoy muy contento por eso porque sí me había preocupado, incluso antes de saber que era por este COVID-19, perder uno de los sentidos, casi dos, porque está muy ligado al del gusto, era un poco horrible la verdad…”.

A través de ese espacio, el también actor se dijo agradecido con aquellos que le han mostrado su apoyo, y aprovechó para enviar sus buenos deseos a las personas que transitan por esta misma situación de salud. Por supuesto, también se sinceró sobre el miedo que sintió en un inicio, aunque gracias a ello ha podido atesorar una importante lección. “Les voy a platicar lo que yo les digo a mis hijos, no está mal tener miedo… sirve para estar alerta y reconocer situaciones de peligro, pero lo que le digo a mis hijos que está mal es no hacer nada al respecto, no enfrentarlo, porque si no el miedo se apodera de ti y empiezas a tomar malas decisiones, entonces es ahí cuando es peligroso…”, confesó a lo largo del clip.

Patricio además reveló que, pese a estar informado sobre el tema, gracias a la cobertura que se le ha dado al mismo en el programa televisivo en el que participa, su principal miedo estaba ligado a lo que le pudiera ocurrir a sus hijos. “Les voy a confesar que yo sí he sentido miedo, sí lo sentí al principio… pero mi miedo eran mis hijos, a pesar de que los niños, gracias a Dios, no les está dando tan fuerte, a la hora de los papeles sí me preocupé, tomamos las medidas en casa para estar aislado de ellos y que no se contagiaran y nos ha ido muy bien con eso también… hay que salir del miedo para poder tener claridad…”, reiteró.

A la par de todo lo que aconteció, Patricio reveló que al enterarse de su situación anímicamente se vio afectado, pues entre sus preocupaciones también estaba el saber si había o no contagiado a alguno de sus compañeros de trabajo. “Para lo cuidadoso que soy y lo obsesivo compulsivo con el tema del antibacterial, el contacto la transmisión y eso, sí lo sentí como que fallé al contagiarme. No sé cómo sucedió, entonces por ese lado sí fue como un golpe anímico fuerte, pero luego cuando todos mis compañeros de Venga La Alegría dieron negativo lo sentí como un triunfo personal, de equipo, pero en cuanto a que yo sí tenía la enfermedad y sin saberlo fui a trabajar y conviví con ellos pero ninguno se contagió, es como una reivindicación porque sentí que había fallado en contagiarme pero por lo menos no se lo pasé a nadie más del trabajo… me da un poco de paz en el alma…”, aseguró. “Oda está súper bien, ya no le falta el aire, ya ha empezado a hacer un poco de ejercicio…”, dijo visiblemente sonriente segundos antes de despedirse.

