Camila Sodi revela que ella y su hija tienen coronavirus: ‘Vamos a salir todos de esta’

Con el ánimo de informar y de hacer comunidad, con sus más un millón de seguidores, esta tarde, Camila Sodi -quien en días pasado había dado a conocer que ella y sus hijos estaban en cuarentena voluntaria, luego de convivir con un amigo que dio positivo a Covid-19- confirmó que ella y su hija Fiona sí se contagiaron. A través de varias historias en Instagram, la protagonista de Rubí narró un poco de su proceso contra este virus y pidió que la información se maneje con respeto, con el objetivo de ayudar a quienes puedan presentar alguna sospecha o ya estén confirmados.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

“Les cuento: empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. Por qué les cuento esto y, por favor, los programas de chismes, no nos interesa qué famosos tiene coronavirus y cuáles no. La única razón por la cual les estoy contando esto es porque, entre nosotros, nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips”, comentó en la primera parte de su mensaje.

VER GALERÍA

Camila compartió cuales fueron sus síntomas, con el ánimo de alertar a sus seguidores de detectar alguno de estos: “Entonces, no todos tenemos los síntomas iguales, no todos manifestamos los mismos síntomas, algunos febrícula nada más, yo nunca subí de los 37.5; dolores de panza, mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca. Son síntomas que, a cada quien, les da diferente”.

La actriz exhortó a sus seguidores jóvenes que ya presentan algún síntoma, a no salir de sus casas y permanecer ahí hasta que los malestares desaparezcan: “Si tienes 30 o menos y no tienes calentura, así fuertísima, y no sientes que no puedes respirar, entonces, por favor, no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucho agua, lo único, para la cabeza si te duele mucho, es el Tylenol, no tomen otra cosa”, dijo.

VER GALERÍA

Sodi dio certeza a los padres preocupados y aseguró que el organismo de los niños los ayuda a contra el virus: “Si tienen niños, los niños se recuperan más rápido, también mucha agua, mucho descanso. El ejercicio, muy ligero, a mí me ha ayudado, despacito, pero me da ánimo. ¿Qué más?... es una locura lo que estamos viviendo, ¿qué es esto?, pero les quería contar, quería ser honesta y decirles que aquí estamos y que estamos juntos en esto y mientras más equipo hagamos, más comunidad, mejor la vamos a librar y vamos a salir todos de esta. Entonces, abramos la comunicación, contemos cómo nos sentimos, qué nos hizo sentir mejor y hagámonos sonreír, es un momento en el que tenemos que hacernos más ligera la vida”.

Por último, llamó a hacer consciencia y a tomar precauciones para controlar la propagación del virus: “Los quiero, cuídense mucho por favor, eso sí quería decirles. He visto mucha gente irresponsable, saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son 100% seguras, entonces si se han hecho estas pruebas que son rapidísimas y es negativo, hay una probabilidad de que estés positivo y que estés infectando, entonces, por favor, cuídense, guárdense en sus casitas (…) Quiero que todos estén sanos, que nos apoyemos y que nos demos mucho amor”.