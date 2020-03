Jacky Bracamontes sobre el aislamiento de su esposo e hijas: 'Tengo mucha fe en que esa prueba salga negativa'

Los últimos días no han sido fáciles para Jacky Bracamontes y su familia debido al aislamiento voluntario al que se han sometido, luego de que su esposo, Martín Fuentes, y sus hijas mayores, Jacky, Carolina y Renata, viajaran hace 15 días a Vail, Colorado, donde el piloto convivió con personas que dieron positivo al Covid-19. En un acto sin precedentes, ayer por la noche Netas Divinas transmitió un programa (grabado hace unos días) en el que las conductoras, cada una en su casa, contaron cómo viven la contingencia por el coronavirus. Durante el turno de la tapatía, narró a sus compañeras su situación, pues se encuentra en compañía de sus mellizas, Paula y Emilia, pero alejada del resto de su familia.

Jacky platicó por qué Martín fuentes y sus hijas mayores no están a su lado: “Estuvieron en Vail cuatro días, entonces, tenemos la sospecha de que pueden tener el bicho. Mis bebés estaban en México, llegué a recogerlas (…) me tuve que venir al departamento de mis papás (en Miami) con las bebés, porque Martín está con las grandes en nuestro departamento y no podemos, todavía, estar juntos. Han sido muy desgastantes todos estos días, pero la verdad es que ustedes para mí son terapia”.

Esta mañana, la conductora protagonizó otro enlace, esta vez para el programa Un Nuevo Día, donde le contó a Adamari López cuál es la situación hasta el momento: “Estamos desesperados, pero no ha llegado la prueba, justamente hoy se cumple una semana de que se hizo la prueba y no tenemos todavía el resultado”, comentó. De inmediato López le dio a conocer que ese fue el tiempo que tardaron en entregarle su prueba: “Si te da alivio, a mí, cuando se cumplió la semana me llegaron los resultados así que, confiados en Dios que les lleguen a ustedes”.

Sobre si su esposo o sus hijas han presentado síntomas, Jacky reconoció: “Martín se sintió mal hace unos días, como hace cuatro o cinco días me dijo: ‘sí me siento mal, siento que no tengo energía’ y ya saben que él es el más energético de todos y Renata empezó con tos, con fiebre, por eso fue que le hicieron la prueba a Renata y a Martín. Yo le digo, si sale positivo todos están contagiados, los que estuvieron en Vail, ¿no? Pero ahorita los veo muy bien. Las he visto diario por video, de lejos y las veo bien físicamente, entonces yo tengo mucha fe en que esa prueba salga negativa”.

Aunque todavía no tiene los resultados, Jacky y su familia ya piensan en cómo afrontarán la situación: “Si sale positivo volvería a hablar con un doctor, escucharía sus recomendaciones y tomaríamos una decisión, porque la verdad las dos partes estamos desesperados por estar juntos. Yo muero por estar con mis hijas grandes y Martín con las bebés. El domingo es cumpleaños de Jacky, mi hija mayor, que cumple 7 años, entonces obviamente queremos estar juntos, pero la salud está primero”, finalizó.