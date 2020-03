¡Espectacular! Tienes que ver a Eiza González convertida en una mujer de acción

Luego de triunfar en la pantalla chica en México, Eiza González cruzó las fronteras en su búsqieda de conquistar Hollywood y lo está haciendo muy bien. Gracias a su talento y disciplina, la actriz ha logrado abrirse paso en la industria del cine estadounidense y ha podido compartir créditos con grandes estrellas. Ahora que está por estrenarse en plataformas digitales su nueva película Bloodshot, en la que comparte créditos ni más ni menos que con Vin Diesel, la guapa intérprete ha querido compartir con sus seguidores algunos vistazos de los intensos entrenamientos a los que se sometió con tal y convertirse en Katie o K.T., la ex marine de Estados Unidos a quien da vida en dicha cinta. "Aquí algunas imágenes de cómo aprendí toda la coreografía de la pelea. Un increíble equipo de especialistas, fue divertido aprender a usar una macana. Espero que disfrutes la película", escribió Eiza al compartir en su Instagram un par de videos en los que mostró su faceta de mujer de acción, dejando boquiabiertos a todos. Aunque oficialmente el estreno de la película en cines fue el pasado 13 de marzo, las restricciones implementadas en distintas ciudades a causa del coronavirus han impedido que se proyecte según lo previsto, no obstante, los productores decidieron ponerla en plataformas digitales. Pero antes de ver esta cinta, no puedes perderte lo que hubo detrás de las impresionantes escenas de acción que hizo la actriz mexicana; haz cliclk en el video para verlas.

