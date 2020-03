A pesar de las circunstancias, Yadhira Carrillo seguirá junto a su esposo: 'Estaré pegada a él todo el tiempo'

Entregada a cumplir con sus compromisos familiares, Yadhira Carrillo asiste con toda puntualidad a sus citas al Reclusorio Norte, en donde permanece detenido su esposo, Juan Collado. Y claro, nada se interpone en los planes de la actriz en este momento, ni siquiera la pandemia por coronavirus que mantiene a México en alerta, aunque ella ha tomado todas las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio durante sus visitas a la prisión. Eso sí, dice estar dispuesta a cuidar al máximo de Juan, en medio de la incertidumbre de lo que está por venir y muy pendiente del estado de salud del abogado, quien ha tenido algunas complicaciones en meses anteriores.

Una vez más, la protagonista de telenovelas se mostró amable con la prensa, y reveló algunos detalles de cómo se encuentra su esposo estos días. “Todos cuidándose mucho, por supuesto, tomando todas las precauciones como debe de ser y esperando. Recuerda que él está muy tocado de los pulmones, entonces estamos preocupados por eso pero aquí estamos, aquí seguimos…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Suelta la Sopa, mientras en sus manos llevaba una mascarilla así como una botella de gel antibacterial.

Durante la charla, Yadhira aprovechó para reiterar su postura frente a esta situación, pues aseguró que, contra viento y marea, no se apartará de Juan, más allá de lo que eso pudiera implicar. “Yo estaré pegada a él todo el tiempo, no me importa contagiarme, digo, es un decir, no es eso. Pero, vamos a esperar, vamos a ver cómo van las cosas y vamos a cuidarnos todos y a pedirle mucho a Dios que nos proteja…”, agregó de lo más sincera.

Del mismo modo, la actriz destacó lo importante que ha sido para ella hacer acto de presencia en la prisión a lo largo de estos meses. “Yo necesito estar con él, necesito cuidarlo y es muy importante siempre la presencia física de la persona, de la familia…”, comentó. Mientras tanto, aseguró que, al parecer, en el reclusorio ya se están tomando algunas medidas con respecto a las visitas, por lo cual estará muy atenta en próximos días. “Parece ser que a las personas de la tercera edad y a los niños ya no se les puede dar el acceso. Ahora vamos a ver cuáles son las nuevas indicaciones…”.

Cabe destacar que, a mediados de marzo, el Juez de control del Reclusorio Norte, concedió un plazo de dos meses y 15 días para que la defensa del marido de la actriz pueda analizar las pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) recién agregó a su carpeta de investigación que se le sigue por los delitos que se le imputan. A la par de estos acontecimientos, Yadhira se mantiene optimista, en espera de que Collado pueda regresar a casa lo más pronto posible.

