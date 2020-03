Paola Rojas y Rebecca de Alba envían sus condolencias a Miguel Bosé por la muerte de su mamá Después de que el cantante diera a conocer el sensible fallecimiento de su mamá, la actriz Lucía Bosé, varios famosos se volcaron en redes para mostrarle su apoyo

Luego de que esta mañana, Miguel Bosé utilizara su cuenta de Instagram para dar a conocer el sensible fallecimiento de su mamá, la actriz de italiana, Lucía Bosé; fanáticos y amigos del mundo del espectáculo internacional, se volcaron en esta red social para enviarles sus condolencias. Personalidad como Paulina Rubio, Laura Pausini, Paz Vega, Benny Ibarra, Pepe Aguilar, Diego Boneta, dejaron en la publicación del cantante un mensaje lamentando lo sucedido. Por separado, Paola Rojas y Rebecca de Alba, tomaron sus cuentas de Instagram para enviar sus condolencias.

Por su parte, la periodista, quien se encuentra en cuarentena, compartió un clip, de su última entrevista con Bosé, en la que aparecen fundidos en un abrazo, recordando este encuentro, Rojas escribió: “En estos días en los que sólo podemos permitirnos abrazos virtuales, estoy con añoranza recordando abrazos reales. Este fue hermoso y con él le mando mucho amor y mis condolencias al querido @Miguelbose por la muerte de su madre”.

Conmovida por la noticia, Rebecca de Alba fue más allá y más que condolencias, dedicó un mensaje a Lucía, a quien tuvo la fortuna de conocer y sostener una estrecha amistad: “Recuerdo cuando te conocí en tu casa en Somosaguas. Estabas recostada en un enorme sofá blanco con almohadas de flores de colores y tu presencia iluminaba todo el salón. Desde ese momento conectamos para no soltarnos nunca. El día que pasamos Ano Nuevo en Roma, jamás olvidaré tu cara de niña disfrutando admirada esos 15 minutos de juegos artificiales. Ese viaje Lucía, ¡ese viaje! No terminaría de contar tantos momentos compartidos”, escribió en la primera parte del mensaje.

Tras recordar que apenas el pasado fin de semana había hablado por teléfono, Rebecca se dijo afortunada de haber compartido tantos entrañables momentos con Lucía y con Miguel, uno de sus mejores amigos: “Te amé profundamente y sé que era correspondida. Gracias por eso y por tanto. Mi guía mi consejera, mi amiga, mi mami azul, siempre sabía, fuerte, divertida, compartida, profunda, cómplice, amorosa, creativa; ¡única! No acabaría de describir ese mundo tuyo, el mundo de Lucia (…) Te extraño desde ya y me cuesta mucho imaginar la vida sin ti y, al mismo tiempo, me conforta saber que tu alma emprendió un hermoso vuelo hasta el infinito, en donde serás libre como tu esencia”, finalizó.

Rebecca también reaccionó con un “Te amo”, al video que hace unas horas compartió Miguel Bosé, en el que compartió lindos instantes al lado de su mamá, con el tema Te amaré, como fondo: “Te llevamos dentro del corazón querida mami. Un beso de toda la familia entera”, escribió el intérprete español.