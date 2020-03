Según documentos de la Corte, ya hay fecha para la nueva audiencia de Pablo Lyle

A tan solo una semana de que se cumpla un año del desafortunado incidente en que se vio implicado Pablo Lyle y que derivó en la muerte de una persona, el proceso penal que se sigue contra el actor aún está lejos de concluir. Hace una semana se dio a conocer que, debido a las restricciones implementadas por las autoridades a causa del coronavirus, la audiencia que el mexicano tenía prevista para el 20 de marzo se había aplazado, sin que de momento se supiera la nueva fecha para que acudiera a la corte, pero ahora por fin se ha revelado cuándo se tendrá que presentar nuevamente para darle seguimiento a su caso.

De acuerdo a la cadena Telemundo, que ha recurrido a documentos de la Corte de Miami Dade, la audiencia de Pablo fue reprogramada para el próximo 29 de abril. Dicha cita, será la primera en la que Pablo se presente ante la jueza Marlene Fernández-Karavetsos luego de que ésta le negara permiso para viajar e instalarse nuevamente en México mientras se sigue el proceso legal. Según informó la Associated Press, en esta cita se informaría a la jueza sobre el estado en que se encuentra la apelación del Lyle, quien alegó defensa propia ante las acusaciones de homicidio involuntario que se le imputaron por la muerte de una persona.

Fue el pasado mes de enero, cuando se dio a conocer la fecha de la audiencia de Lyle, una cita importante para el mexicano, y una de las primeras frente a la jueza que relevó a Alan Fine en su caso. No obstante, debido a las precauciones que han tomado las autoridades en muchos lugares para evitar la propagación del coronavirus, se decidió restringir las actividades de los tribunales de Miami, para enfocarse únicamente en emergencias y en audiencias de primer orden. Por ello, según informó la AP, días antes de la fecha prevista, recibieron un correo electrónico de Bruce H. Lehr, uno de los abogados de Pablo, notificándole del aplazamiento de la cita.

Hace unos días, Lehr había señalado que hasta ese momento no conocían la fecha de la audiencia de Pablo, por lo que se encontraban en la incertidumbre. “Se tendrá que reprogramar, no tenemos próxima vez… nosotros esperamos para una fecha de la Corte. La Corte asignará una nueva fecha, ahora nosotros esperamos con mucha paciencia”, dijo el abogado en entrevista telefónica con Ventaneando, confirmando además las razones de que fuera suspendida. “No, no se hará, está cancelada, toda la Corte está cancelada. Toda la Corte está pospuesta debido al virus, no solo la de Pablo”, aseguró.

El abogado habló además del estado de ánimo del actor, quien actualmente vive en el departamento de su hermana, pues se le concedió la libertad condicional tras el pago de 50 mil dólares. “Está ansioso de dejar esto atrás, está ansioso de que esto termine. Cualquiera está triste cuando alguien fallece”, dijo Lehr a dicho programa en alusión al fallecimiento de Juan Ricardo Hernández, el cubano de 63 años que perdió la vida días después de participar en un altercado vial con Pablo el 31 de marzo de 2019.

