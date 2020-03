Martín Fuentes permanece aislado con sus hijas tras haberse realizado la prueba del COVID-19

Ante la preocupación que existe en el mundo entero por el coronavirus, los famosos han tomado estrictas medidas de prevención, como es el caso de Martín Fuentes y Jacky Bracamontes, quienes estos días están muy pendientes del estado de salud de su familia. Precisamente, el piloto de autos ha compartido que, mientras su esposa se encuentra en México cuidando de las pequeñas Paula y Emilia, él permanece en Miami junto a sus tres hijas: Jacky, Renata y Carito, aunque prácticamente aislados como medida de prevención, luego de haber realizado un viaje en días pasados a Vail, en Colorado. Por tal motivo, tanto él como Renata se han sometido a la prueba del COVID-19, aunque permanecen a la espera de los resultados.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Martín contó que durante sus vacaciones por la nieve tuvieron contacto con varias personas, y que incluso una de sus pequeñas enfermó, por lo que decidieron actuar de manera inmediata. “En Vail, Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta con tos y luego luego tomamos la decisión de no irnos a México para no contagiar a mis dos hijas que estaban en México, mi mamá, mi esposa no estaba en México, estaba en Cancún grabando su película, por eso dije, lo mejor era que no me fuera a México, que nos quedáramos aquí en Miami, por si alguno de nosotros teníamos algún síntoma del virus…”, dijo.

Ante esta situación, Martín puso todo en marcha para tener claridad sobre lo que ha ocurrido a lo largo de estos días, y así tener certeza de que todo estará bajo control. “Después de un rato, tomamos la decisión de hacernos la prueba, Renata, que estaba más delicada, y yo, que tenía una sensación interna, ningún síntoma obviamente…”, relató a lo largo del video, que ha acumulado miles de reproducciones y un sinfín de mensajes con buenos deseos por parte de sus seguidores, que no han parado de preguntar sobre cómo se encuentran en este momento.

Y mientras espera conocer los resultados de la prueba de COVID-19 a la que se ha sometido él y su hija, Martín ha reiterado el compromiso que asumió desde el primer momento, ante el comportamiento de este virus que sigue contagiando a cientos de miles de personas. “El problema es que hay gente asintomática que puede estar contagiando, por eso decidimos venirnos aquí a Miami y a tratar de aislarnos un poquito de la gente… por eso hicimos la prueba el día de hoy, y esperemos el resultado salga negativo y tomar cartas en el asunto…”, dijo.

A la par de estos acontecimientos, Jacky reveló a través de sus redes sociales, que las filmaciones de la película que estaba grabando en Cancún han sido suspendidas, como parte de los protocolos sanitarios que se han adoptado en diversos lugares. Además, compartió que tanto ella como sus mellizas viajarían a Miami para estar cerca de su familia, aunque no podrán estar juntos debido a la circunstancia de salud que en este instante a traviesan, aunque permanece muy atenta a los resultados de la prueba de Martín y Renata.

