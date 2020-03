Eugenio Derbez confiesa a José Eduardo qué fue lo que más le dolió al separarse de Victoria Ruffo

En una más de sus confesiones, Eugenio Derbez abrió su corazón frente a su hijo José Eduardo, quien lo invitó a conversar con él para su canal de YouTube. Y luego de aclarar las versiones en torno a la supuesta “boda falsa” que realizó hace ya varios años con Victoria Ruffo, el productor de cine también se sinceró en ese espacio sobre qué fue lo más difícil de su ruptura amorosa con la actriz, situación que ocurrió cuando su hijo era pequeño. Sin más rodeos, respondió al cuestionario, pero sin dejar a un lado su característico sentido del humor, reiterando el gran amor que tiene por su familia y valorando aquellos aprendizajes de sus experiencias pasadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue en un instante de esta charla que José Eduardo le preguntó a su padre si había sido difícil su separación de Victoria, su mamá, por lo que el actor respondió con toda claridad. “Todas las separaciones son difíciles, por supuesto que fue difícil…”, dijo. Recordemos que aquel romance fue uno de los más mediáticos en su momento, y aunque han transcurrido más de dos décadas desde aquel episodio, los fans todavía tienen varias dudas al respecto, por lo que Eugenio se ha mostrado transparente a la hora de compartir sus opiniones.

Al ahondar en sus palabras, Derbez le reveló a José Eduardo qué fue aquello que más le afectó tras separarse de Victoria, en medio de aquella etapa de cambios que lo llevó a enfrentarse a una compleja circunstancia personal. “Lo que más me dolió de todo fue separarme de ti, que es una cosa ya más macabra porque obviamente yo no pensaba separarme de ti pero el día que me salí del departamento ya no tuve acceso nunca más por los siguientes cuatro años…”, contó durante la entrevista, en la que padre e hijo dieron muestra del inquebrantable lazo que hoy los mantiene unidos.

VER GALERÍA

Pero eso no fue todo, Eugenio además despejó otra de las dudas que surgieron a largo de este encuentro, pues al ser cuestionado sobre si tendría algún mensaje para sus exparejas fue muy directo en su respuesta. De paso, también destacó uno de los aprendizajes que adquirió gracias a Victoria. “Les diría gracias, porque de todas las relaciones se aprende algo y todas me han dejado algo… ella me enseñó a vestir. Cada una me ha dejado algo lindo…”, dijo Derbez.

Finalmente, el también comediante le brindó un consejo a José Eduardo, poniendo en alto las cualidades que ha tenido el joven para salir adelante, razón que, como padre, lo llena de mucho orgullo. “El consejo que te daría es que sigas siendo quien eres… me has enseñado muchas cosas y me has dado grandes lecciones de vida y cada vez que te veo te veo feliz, te veo completo, extremadamente independiente… y estás llevando una carrera muy diferente a la mía…”, agregó.

VER GALERÍA