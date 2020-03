Grettell Valdez, preocupada por Santino y la familia de Pato Borghetti, quien dio positivo a COVID-19

Como nunca antes, Grettell Valdez dirigió a sus fanáticos un mensaje para revelar cómo hace frente en este instante de su vida, a la situación de salud que acontece en su círculo familiar, luego de que su ex, Patricio Borghetti, padre de su hijo Santino, así como su pareja, Odalys Ramírez, dieran positivo al COVID-19. La actriz grabó un video en el que hizo un fuerte llamado al público a actuar con conciencia ante este panorama, al mismo tiempo en que abrió su corazón sobre el fuerte sentimiento que la invade estos días, al saber que estará lejos de su hijo, quien ha entrado en cuarentena como medida de prevención.

“Hago este video porque muchas personas me están escribiendo, me están llamando, obviamente angustiados por la situación. Como bien saben, pues la familia está pasando por un caos ahorita. Odalys dio positivo en coronavirus y obviamente pues sí es angustiante, crees que no va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, muchos cuidados…”, dijo al inicio de este video que grabó desde su casa. “No se sabe, tanto como Patricio como Oda iban a trabajar normalmente y no se han tomado las medidas que se tendrían que haber tomado desde hace mucho tiempo en todos los lugares…”, dijo.

Grettell también habló de lo preocupante que ha resultado esta situación para ella, pues debido al contacto que tuvo Santino con su padre, el niño tendrá que permanecer aislado por unos días. Así lo relató sin poder contener el llanto. “Mi hijo, el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en quince días hasta que pase el peligro, hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena en casa de papá y pues no salir, no puede venir conmigo, con mamá, hay el riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros, que las amamos….”.

Y aunque Grettell publicó este video minutos antes de que Patricio anunciara que había dado positivo para COVID-19, se tomaron desde un inicio las medidas pertinentes, asumiendo con madurez esta difícil etapa que sin duda la ha hecho reflexionar a profundidad. “Hay que ser fuertes, hay que cuidarnos, esto es real, está pasando. No podemos hacernos de la vista gorda, está pasando y está pasando en mi familia. Claro que te llena de impotencia, es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo y en cuanto me enteré lo único que quieres es abrazarlo, protegerlo y que nada le pase, pero en este momento él va a tener que estar en casa de papá, haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tiene que hacer...”

Luego de compartir con sus fans esta publicación, Grettell confirmó, a través de sus historias en Instagram, que Patricio había hablado con ella para comunicarle su resultado positivo a coronavirus, por lo que reiteró sus consejos y confió en que todo saldrá bien. “En cuanto subí el video Patricio me marcó para decirme que salió positivo. Quédense en casa por favor, esto no es un juego, seamos consientes por el amor de Dios. Los niños van a estar bien, ellos son muy fuertes, muy resistentes. Quédense en casa por favor, seamos conscientes”, finalizó.

