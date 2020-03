¿Boda falsa con Victoria Ruffo? Eugenio Derbez revela a José Eduardo qué fue lo que ocurrió

A lo largo de todos estos años, la versión de una “boda falsa” ha perseguido a Eugenio Derbez, misma que supuestamente ocurrió durante su etapa de romance con Victoria Ruffo. Finalmente, él mismo se ha tomado un tiempo para aclarar esta situación, despejando así cada una de las incógnitas que han surgido en torno al tema, y qué mejor que contar con el apoyo de su hijo, José Eduardo Derbez, quien fue el responsable de que su papá contara su versión de los hechos, para poner así punto final a todas las especulaciones.

Pero, ¿hubo boda falsa con Victoria Ruffo? Fue la pregunta que lanzó José Eduardo a su padre, durante una entrevista que dio a conocer a través de su canal de YouTube, en una de las entregas más esperadas por todos sus fanáticos. “Nunca hubo boda falsa y tú lo sabes, y tú mamá lo sabe y lo hemos hablado, sí o no… Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria… tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande…”, dijo Eugenio con todo el sentido del humor que lo caracteriza. “Hay varias personas que fueron a esa fiesta. Tu mamá y yo nunca nos besamos, y luego, un día me dice Victoria ‘oye, ¿qué hacemos? porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos o no nos casamos’, ya estaba embarazada…”, reveló.

Y para despejar cualquier duda, el también productor de cine dio detalles puntuales de ese comentado festejo y que a decir de él mismo surgió a partir de una sugerencia que le hizo Victoria para evadir los cuestionamientos de la prensa, sin imaginar lo que después ocurriría. “Dice tu mamá, ‘vamos a decirles que nos casamos, y no les tenemos que dar explicaciones de qué día ni en donde, compramos unos anillos de casados y ya, se acabó, que nos casamos en secreto’. Yo hacía lo que ella decía porque ella era la famosa…”, contó.

Eugenio recuerda cómo tras esas palabras ambos acudieron a comprar los anillos a las afueras de un supermercado, aunque luego se le ocurrió una idea para hacer entrega de los mismos con una fiesta por demás improvisada. “Dije, ‘le voy a organizar algo para darle los anillos…’ hablé con mis amigos y les dije, ‘¿por qué no hacemos una reunión? y le quiero entregar los anillos de una manera especial’, y se me ocurrió, ¿por qué no?, ‘tráete tú una grabadora con la Marcha Nupcial’. Mi mánager en ese entonces me dijo, ‘te traigo el vestido de novia de mi esposa’… Al chavo del sonido le digo ‘consíguete un disfraz de padre y te lo pones, y tú nos entregas los anillos’…”.

Fue así como el plan salió de maravilla, según Eugenio, tanto así que incluso la misma Victoria se mostró complacida con el detalle, recordó. “Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre, con pizzas, con hamburguesas… fueron todos los invitados, fue sorpresa para tu mamá, porque no se lo esperaba… cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la Marcha Nupcial, le pusimos el vestido arriba de los jeans, lo amarramos con masking tape… y ahí le di el anillo. Estaba fascinada y se lo contaba a todo mundo…”, compartió el también actor. “’Di que la boda fue falsa y con esto nos los enganchamos…' entonces tu mamá dijo, ‘está bien’, de ahí salió la versión de la boda falsa que nunca existió…”.

