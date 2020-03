El abogado de Pablo Lyle revela cómo se encuentra el actor: 'Está ansioso de dejar esto atrás'

La resolución en el caso de Pablo Lyle parece cada vez más lejana, luego de que se confirmara que, la audiencia programada para este 20 de marzo ha sido pospuesta, a raíz de la circunstancia actual que se vive en el mundo entero por el coronavirus. Mientras tanto, se ha sabido, gracias a las recientes declaraciones de su abogado, Bruce H. Lehr, cómo se encuentra el actor en este momento luego de que conociera la noticia del aplazamiento de su nueva visita a la Corte, mientras permanece en arresto domiciliario en la ciudad de Miami, tras el altercado vial en el que se vio involucrado en marzo de 2019.

De lo más directo, el abogado de Lyle reveló algunos detalles del estado de ánimo por el que atraviesa su cliente, que aunque ha recibido medidas más flexibles en torno a su arresto, desea que este capítulo concluya lo más pronto posible. “Está ansioso de dejar esto atrás, está ansioso de que esto termine. Cualquiera está triste cuando alguien fallece…”, dijo Lehr durante una entrevista telefónica concedida al programa televisivo Ventaneando, haciendo referencia a la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años que aquel día formó parte de la discusión.

Al mismo tiempo, el experto legal, quien desde el inicio ha llevado este caso, habló de la suspensión de la audiencia, admitiendo que tanto su equipo como el actor permanecen en la incertidumbre. “Se tendrá que reprogramar, no tenemos próxima vez… nosotros esperamos para una fecha de la Corte. La Corte asignará una nueva fecha, ahora nosotros esperamos con mucha paciencia…”, dijo durante su charla con el medio antes citado. “No, no se hará, está cancelada, toda la Corte está cancelada. Toda la Corte está pospuesta, no solo la de Pablo debido al virus…”, aseguró.

Cabe destacar que, a lo largo de estos meses, el equipo legal de Lyle apeló a la decisión tomada por el juez Alan Fine hace ya varios meses, quien rechazó el argumento de defensa propia, denominado Stand Your Ground, con el que la estrella de telenovelas asegura que la reacción que asumió aquel día fue por su necesidad de proteger a sus hijos y a su familia. Mientras tanto, en esta audiencia que ha sido aplazada, la nueva jueza del caso, Marlene Fernández – Karavetsos conocería el estatus de dicha apelación, la cual fue emitida a una Corte de mayor jerarquía.

A lo largo de estos meses, Lyle ha permanecido bajo arresto domiciliario en el departamento de su hermana, aunque con medidas más flexibles sobre su actual estado legal. Esta determinación fue tomada luego de que a finales de enero solicitara un permiso para viajar a México, mismo que le fue negado por la jueza Marlene Fernández. Lo que sí se determinó fue que, mientras se define su situación, tiene permitido transitar libremente por las calles de Miami sin ninguna limitante de tiempo, aunque todavía portando el dispositivo de geolocalización que le fue colocado.

