Yadhira Carrillo no se apartará de su esposo, aunque teme que por el coronavirus prohíban el acceso a la prisión

Una vez más, Yadhira Carrillo ha dejado claro que está dispuesta cumplir con su palabra, pues contra viento y marea permanecerá junto a su esposo, Juan Collado, que se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019. Precisamente, la actriz acudió a otra de sus visitas en la prisión, en medio de la complicada situación de salud que se vive en México y el mundo entero por la pandemia de coronavirus, por lo que ella ha tomado las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier contagio, sin embargo, se encuentra plenamente consciente de los cambios que puedan suscitarse de un momento a otro.

Como ya es costumbre, Yadhira se tomó un tiempo para conversar de la manera más amable con la prensa, retirando por tan solo unos minutos la mascarilla que llevaba colocada para protegerse. En ese espacio, reveló cómo transcurren los días para ella en esta etapa de aislamiento, sobre todo por si en algún momento la dinámica de sus vistas a Juan en el Reclusorio llegara a cambiar por la situación del coronavirus. “No sé si habrá algún momento en el que nos impidan la entrada, seguramente será así y bueno, por supuesto, lo acataremos…”, reveló para el programa televisivo Ventaneando. “Te da temor, no solo por ti, por los demás, por el contagio, por estar, por pasar entre las personas y todo. Pero bueno, paso así…”, declaró.

A tenor de esta circunstancia, Yadhira despejó las dudas relacionadas con la salud de su esposo, pues en ocasiones anteriores también ha compartido que el abogado padece problemas pulmonares. “Está bien, está bien. Pero bueno, sabemos que es una persona que tiene problemas, ha tenido algún problema alguna vez. No está del todo perfecto de sus pulmones, entonces claro que estoy preocupada de que sus defensas bajen y puedan tener algún problema, pero él está siempre guardadito…”, reveló la estrella de telenovelas.

Durante su charla, Carrillo aprovecho para contar cómo ha tomado cuidado de su persona a lo largo de estos días, pues como a muchas otras personas, le preocupa el actual panorama que se vive en varios países. “Sí, está peligroso, hay que cuidarse muchísimo. Yo estoy en mi casa, en mi habitación…”, dijo, reiterando el compromiso que ha asumido para su bienestar, aunque eso no le ha impedido continuar con sus visitas al Reclusorio, como lo ha hecho desde el día en que se diera a conocer que Collado había sido llevado a prisión.

Yadhira también dio detalles de su rutina mientras permanece en casa, en donde ha extremado todas las precauciones, mismas que ha extendido en los instantes en que tiene que salir. “Tomo los alimentos dentro de mi habitación y no salgo de la habitación para otras cosas, a menos que sea muy necesario. Vengo aquí y todo el tiempo me estoy limpiando, traigo mi mascarilla, no saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con otras personas”, dijo.

