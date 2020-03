Rebecca Jones pone fin a los rumores sobre su estado de salud

Sin más rodeos, Rebecca Jones puso punto final a los rumores que comenzaron a circular sobre su estado de salud, en los que se asegura que la actriz se encuentra nuevamente enferma. Con total entereza, Jones despejó todas las dudas en torno a estas versiones dadas a conocer por una publicación, desmintiendo las mismas y dejando claro que está perfectamente bien, mientras continúa poniendo todo de su parte para evitar cualquier tipo de sorpresa. Por esta razón, contó que sigue atendiendo sus citas médicas con puntualidad, como parte de la rutina a la que se ha apegado durante esta etapa de remisión.

De esta manera, Rebecca zanjó de una vez por todas estos rumores, dando muestra de que, en este instante, todo marcha perfecto. “Tuve que ir al hospital, pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe que jamás he escondido eso, yo realmente me da la impresión de que algunos medios piensan que es como una gripita, y tenemos todos la posibilidad de que nos dé cáncer de un día para otro, todos… y cuando estás en esa realidad, te cambia todo, porque yo estoy más sana que mucha gente ahorita por todos los cuidados que tengo, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese”, dijo durante una entrevista concedida al programa radiofónico Todo Para la Mujer.

Por ahora, Rebecca se encuentra enfocada en su carrera como actriz, algo que ha podido disfrutar al máximo gracias a su recuperación. Por supuesto, ha asegurado que esto no sería igual, si se encontrara enferma como se ha rumorado. “Si yo estuviese con cáncer… ¿tú crees que yo hubiera podido estrenar?... o sea, no, no es por nada, pero solo me falta pararme de cabeza en la obra, bailó, cantó, es una hora y media de muchísima energía”, dijo durante la emisión radiofónica, refiriéndose a su actual papel en la obra de teatro titulada, Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria.

Lo cierto es que esta es una etapa en la que Rebecca se encuentra de lo más motivada, para muestra, sus constantes charlas con los medios de comunicación, en los cuales ha hablado de cómo se siente estos días, emprendiendo nuevos retos profesionales. “Con tantos años en esto, sigo emocionándome muchísimo y teniendo muchísimo compromiso con el público…”, dijo en días pasados en declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando, esto durante el estreno de la puesta en escena que protagoniza.

Recordemos que fue hace poco más de dos años cuando Rebecca habló con total apertura de la compleja situación de salud por la que atravesaba. Por aquellos días, reveló incluso que, tras una serie de estudios, los médicos le habían diagnosticado cáncer, por lo que puso todo de su parte para hacer frente a esta circunstancia. Por fortuna, tiempo después la actriz compartió que había logrado vencer la enfermedad, por lo que desde ese instante, hasta el día de hoy, continúa cuidándose al máximo.

