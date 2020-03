¿Victoria Ruffo en videollamada? La reacción de Eugenio Derbez al inesperado 'plan' de José Eduardo

Siempre cercano a su familia, José Eduardo Derbez nunca pierde la oportunidad cuando se trata hacer partícipe a los suyos en algunas de sus aventuras, y una vez más no ha sido la excepción. La sorpresa llegó cuando, a través de su nuevo canal de YouTube, el joven contó en uno de sus videos con la presencia de su invitado más especial, su padre Eugenio Derbez, quien a la par de conversar sobre sus inicios en el mundo de espectáculo, se enfrentó a una serie de preguntas relacionadas nada más y nada menos que con Victoria Ruffo.

Fue así como en un instante de la charla ocurrió lo inesperado, algo que desató la reacción inmediata de Eugenio, que al final tomó la circunstancia con todo el sentido del humor. Luego de revelar cómo conoció a su ex hace ya varios años, -en una de las citas románticas más complicadas que tuvo-, el también productor de cine se enfrentó a otro cuestionamiento por parte de su hijo: “Si tuvieras en frente o en una videollamada a Victoria Ruffo, ¿qué le dirías en este momento?”. Pensativo, Derbez solo sonrió por un instante para luego preguntar sin más rodeos: “¿Qué le diría yo a tu mamá?”.

Pero no todo acabó ahí, pues ante la incertidumbre, José Eduardo decidió emprender una más de sus estrategias, al jugarle a su papá una de las bromas más comentadas a raíz de este clip, cuando fingió que, tal como lo había planteado, Victoria se encontraba en una videollamada, lista para conversar con él a través de este medio. “A ver, pásamela que la tenemos aquí en la videollamada”, se oye decir al joven, quien de inmediato recibe de uno de los asistentes un teléfono celular en el que supuestamente estaba la llamada de Ruffo.

Y claro, la reacción de Eugenio fue inmediata, pues ante lo ocurrido no pudo ocultar su asombro, mirando incrédulo lo que ocurría, incluso un poco nervioso ante lo que estaba por venir. Sin embargo, todo se había tratado de una broma, pues cuando miró la pantalla del celular, no había tal llamada con la madre de su hijo. “Ah, dije, lo que hace este por el rating. No puede ser, ya veo todos los encabezados ‘José Eduardo le pasa a su mamá en vivo, ¡ahora sí sudé!”, comentó Derbez entre carcajadas durante el divertido momento que sin duda fascinó a los fanáticos de ambos.

Para José Eduardo contar con la presencia de su padre fue un suceso fascinante, aunque prefirió que todo se diera de sorpresa. “Primero estaba ya todo listo para hacerle la entrevista a mi mamá, pero de repente coincidió que me dice mi papá de la nada ‘oye, voy a ir a México’ y dije, ahora es cuando… Le dije, ‘¿tienes problema si te hago una entrevista?’ y me dijo ‘no, ¿pero de qué?’”, recordó el comediante, que ante la curiosidad de su padre por conocer sobre qué cosas lo interrogaría, se negó a revelarle el cuestionario. “Me dice ‘no te vayas a pasar’. Le dije, ‘si aceptas va, y te arriesgas con todo’…”, confesó para las cámaras del programa televisivo Hoy.

