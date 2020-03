Ingrid Coronado: 'Fui la mala del cuento cuando no lo era'

Años atrás, la vida de Ingrid Coronado se tornó compleja. Inmersa en un mar de situaciones adversas, hizo todo para salir adelante y encontrar la estabilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, esa búsqueda trajo consigo algunas consecuencias, como el ser objeto de señalamientos y críticas a las que bien supo hacer frente en su momento. Hoy, llena de fortaleza, habla de ese pasado sin ningún filtro, orgullosa de haber resuelto aquellas inquietudes, no solo en el ámbito personal, sino también en lo profesional, enfocándose en nuevos retos que hoy la mantienen enteramente motivada.

De lo más sincera, Ingrid ha revelado aquellos episodios de su pasado, mismos que la dotaron de fortaleza y seguridad para tomar el nuevo rumbo que hoy le ha permitido redescubrirse. “Fui la mala del cuento por mucho tiempo, cuando no lo era, y nos pasa mucho a las mujeres, generalmente somos las malas de la historia…”, contó la conductora de televisión en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal. En ese espacio, aseguró que por mucho tiempo se empeñó por hacer todo de la mejor manera, aunque el resultado siempre era lo opuesto. Recordemos que fue en 2015 cuando ella decidió separarse de Fernando del Solar, en un suceso que la colocó en la mira y por el cual fue señalada por sus detractores.

Durante la charla, Ingrid habló de cómo incluso en su papel de conductora del programa Venga la Alegría, se esforzaba para dar lo mejor de sí misma, aunque en el fondo las cosas distaban de lo que el público percibía a través de sus televisores. “Yo estaba cumpliendo con un personaje, que era el de ser una conductora de televisión que vende alegría, por lo tanto eso es lo que hice, pero lo que estaba pasando conmigo era una Ingrid rota…”, contó para El Universal. Ante esa situación, también tuvo incertidumbre sobre lo que ocurriría en el futuro, aunque por aquellos días su mayor prioridad siempre fue proteger la integridad de su familia.

Ingrid recuerda que no fue nada fácil, pues lejos de los reflectores, en el ajetreo de la vida cotidiana, las personas que la reconocían no se tocaron el corazón para lanzar algunos comentarios contra ella. “A mí me insultaban en la calle, diciendo que era lo peor del mundo… llegó un momento en que mejor no salía…”, reveló, asegurando que incluso tuvo que limitar las salidas con sus hijos a ciertos lugares, pues era en esos sitos en donde era objeto de ofensas.

Tras vivir ese episodio del que Ingrid ha pasado la página, ha buscado alternativas para renovarse, ahora concentrada en su faceta como escritora y haciendo esporádicas apariciones en la televisión. A la par de todo, ha trabajado de manera constante para, con base en sus propias experiencias, dar una especie de guía a todos aquellos que necesiten ayuda, esto a través de un canal de YouTube en el que da consejos y tips para estar mejor consigo mismo.

