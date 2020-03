Idris Elba confirma que tras someterse a una prueba dio positivo al coronavirus

Ante el actual panorama que se vive en todo el mundo a raíz de la pandemia por coronavirus, han sido varios los famosos que no han quedado exentos del contagio. En esta ocasión, ha sido el actor Idris Elba quien ha confirmado, a través de sus redes sociales, que tras someterse a una prueba dio positivo para Covid-19, situación que lo llevó a tomar medidas urgentes con la finalidad de evitar cualquier tipo de complicación. En su mensaje, aseguró que a lo largo de estos días no ha presentado ningún síntoma, sin embargo, optó por fijar toda su atención en este tema tras haber tenido contacto con alguien que ya había sido diagnosticado con el virus.

“No tuve ningún síntoma, me hice la prueba porque me di cuenta que me había expuesto a alguien que también había dado positivo. Descubrí el viernes pasado que dieron positivo, así que me puse en cuarentena y me hice una prueba de inmediato y obtuve los resultados hoy…”, dijo a través de un video que dio a conocer la mañana de este lunes 16 de marzo. A lo largo del clip él aparece junto a su esposa Sabrina Dhowre, quien asegura todavía no se ha hecho la prueba. Mientras tanto, agregó que “todo está bien”.

En ese mismo clip, exhortó al público a tomar las medidas de precaución necesarias, ante esta emergencia que ha llevado a los gobiernos de cada país a implementar fuertes medidas para contener los contagios. “Veamos, esto es serio. Ahora es el momento de pensar realmente en el aislamiento social, lavarse las manos. Más allá de eso, hay personas por ahí que no muestran síntomas y eso puede propagarlo fácilmente…”, dijo.

Idris reiteró además la importancia de mantenerse atento frente a lo que pudiera ocurrir, siempre consientes de las circunstancias. “Así que ahora es el momento de mantenerse realmente atento acerca de lavarse las manos y mantener la distancia…”, agregó. “Así que si te sientes enfermo o sientes que debes hacerte la prueba o has estado expuesto, entonces haz algo al respecto, es realmente importante…”, dijo.

Finalmente, el actor británico hizo un llamado a la unión, para luchar en contra de esta situación que compete a los ciudadanos del mundo entero, responsabilizándose y tomando con madurez estos acontecimientos. “Vivimos en un mundo dividido en este momento, todos lo podemos sentir… pero ahora es el momento de la solidaridad, ahora es el momento de pensar en los otros. Hay tantas personas que sus vidas han sido afectadas, por aquellos que han perdido a sus seres queridos, hasta personas que si siquiera lo tienen y han perdido sus medios de subsistencia… pero por ahora nos sentimos bien. Mantente positivo y no tengas miedo”, finalizó.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ