Vadhir Derbez ha sido visto muy cariñoso con una misteriosa chica, ¿de quién se trata?

A lo largo de estos meses, la situación sentimental de Vadhir Derbez ha sido uno de los principales temas de interés entre sus fans. Sin embargo, el joven se ha mantenido muy reservado en torno a este aspecto de su vida, aunque en días pasados confirmó que ya hay una chica que ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y ha sido a raíz de estas declaraciones que la curiosidad por conocer la identidad de su nuevo romance ha crecido, tanto así que han salido a la luz algunas pistas que podrían revelar parte de este misterio que ha tenido a todos pendientes.

Fue en la pasada presentación de la cinta en la que el actor participa, titulada Veinteañera, Divorciada y Fantástica, en la que pudo haber despejado la mayor duda sobre su nuevo noviazgo, al ser captado en ese mismo evento junto a una joven llamada Diana Larume, conocida por ser influencer y también actriz, de acuerdo con información dada a conocer por TVyNovelas. En ese espacio también se revelaron algunas fotografías de paparazzi, en las que se les mira a ambos de los más cercanos y muy cariñosos, aunque sin percatarse de la lente que para nada les perdió el rastro. Cabe destacar que ese día, ambios incluso caminaron por la alfombra y posaron para la lente, en un suceso que llamó mucho la atención.

Por si fuera poco, los reportes dados a conocer en la citada publicación aseguran que tanto Vadhir como Diana se fueron juntos aquel día luego de la presentación, e incluso se dice que “se quedaron en el mismo domicilio”. Por ahora, el hijo de Eugenio Derbez no ha revelado más detalles de este noviazgo, aunque sí se le nota muy entusiasmado por esta nueva etapa por la que está atravesando, inmerso en sus proyectos profesionales, a la par de disfrutar de este romance que en cualquier momento podría hacer público.

Recordemos que hace apenas unos días, durante su visita al programa televisivo Ventaneando, el también cantante se sinceró sobre este tema, y aunque despejó las dudas de su actual situación sentimental prefirió mostrarse reservado. “Estoy saliendo ya con alguien, nada más que he andado por todos lados, vive acá (en México)…”, dijo Vadhir de lo más sonriente, confirmando así esta situación que acontece en el terreno personal, poniendo fin a la soltería, tras concluir su noviazgo con la modelo Mallory Caballero hace ya más de un par de años.

Por ahora, el joven galán se mantiene enfocado en su carrera, un instante que le ha traído enormes gratificaciones, pues recientemente ha hecho su debut en Hollywood en la película titulada The Seventh Day, en la cual interpreta a un padre, y en la que comparte créditos con el actor Guy Pierce. Lo cierto es que no podrían ser mejores meses para Vadhir que, seguramente, no parará de dar sorpresas.

