Gabriel Soto y su firme respuesta a las declaraciones de su papá sobre su noviazgo con Irina

La felicidad crece en el corazón de Gabriel Soto, ilusionado por su romance con Irina Baeva. Y no sólo ha sido él quien ha hablado abiertamente de este sentimiento, pues en días pasados, el papá del galán de telenovelas también se refirió a este aspecto en la vida de su hijo, asegurando que, por primera vez en 44 años, lo veía feliz. Tras lo dicho, ha sido el mismo Soto quien ha aclarado las palabras de su papá, reiterando el enorme respeto que su familia tiene ante la circunstancia, al mismo tiempo en que le han brindado todo su apoyo a lo largo de estos meses.

Para ser más específico, Gabriel respondió a los cuestionamientos, explicando a qué se refería su papá cuando dijo que por primera vez lo veía feliz, pues esta afirmación despertó muchas interrogantes, sobre todo entre sus fanáticos. “Se refería a una cuestión de relación, porque mucha gente dice, ‘¿nunca fuiste feliz cuando nacieron tus hijas?’ evidentemente sí, no hay que ser tontos, pero finalmente mi papá se refría a una cuestión de relación, como hombre…”, dijo durante un reciente encuentro con los medios, en declaraciones retomadas por Imagen Televisión.

De paso, el protagonista de Soltero con Hijas, se expresó con firmeza sobre el sentimiento que hoy lo invade, para despejar cualquier duda ligada a lo que acontece en su relación sentimental. “Creo que ahorita estoy completamente feliz y pleno…”, dijo durante la charla. En ese espacio, Gabriel además reveló cómo ha sido la convivencia entre Irina y sus seres queridos, algo que sin duda lo llena de felicidad. “Mi papá y mi familia, toda mi familia la quiere muchísimo, saben que es mi pareja y saben que estoy enamorado y saben que estoy feliz y ella también se ha ganado el cariño de toda mi familia… ella conoce a toda mi familia, pues sí, es mi pareja…”, agregó.

Y no solo eso, Soto aprovechó para defender las declaraciones de su papá, asegurando que, para ellos, mantenerse alejados de los reflectores ha sido un aspecto esencial a lo largo de este tiempo, por lo que aquellas palabras fueron emitidas con total respeto. “No dijo nada que ofendiera a nadie, realmente. Creo que mi papá y nuestra familia jamás hemos hablado, mi familia no es de estar delante de las cámaras y no ofendió ni dijo absolutamente nada que ofendiera a nadie…”, agregó el galán, que por estos días se ha mantenido muy activo.

Lo cierto es que tanto Gabriel como Irina disfrutan al máximo de su romance, algo que los ha llenado de felicidad conforme pasan los días, y que incluso comparten en su espacio de trabajo. Recordemos que ambos fueron parte del elenco de la telenovela Soltero Con Hijas, por lo que disfrutaron de las grabaciones en el puerto de Acapulco, uno de sus destinos favoritos. Mientras tanto, el uno al otro se apoya al máximo y siempre dispuestos a hacer frente ante la adversidad.

